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Dubbaka: సీఎం రేవంత్‌ను కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చింది కొత్త ప్రభాకర్!

Dubbaka: ప్రతిష్టాత్మక యంగ్ ఇండియా స్కూల్‌కు నిధుల మంజూరు గౌరవ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి నిరంతర చొరవ, పట్టుదలే కారణమని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు స్పష్టం చేశాయి.

KARUNAKAR, DUBBAK
Published on: 8 July 2026 6:40 PM IST
Dubbaka
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Dubbaka: సీఎం రేవంత్‌ను కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చింది కొత్త ప్రభాకర్!

దుబ్బాక: సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో యంగ్ ఇండియా స్కూల్‌కు నిధుల మంజూరు వెనుక గౌరవ ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి నిరంతర చొరవ, పట్టుదలే ప్రధాన కారణం.

అలాంటి సందర్భంలో కొందరు కాంగ్రెస్, బీజేపీ నాయకులు తామే నిధులు తెప్పించినట్లు ప్రచారం చేసుకోవడం వాస్తవాలను వక్రీకరించే ప్రయత్నమే.2025 మార్చి 27న ఎమ్మెల్యే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కలిసి యంగ్ ఇండియా స్కూల్, స్కిల్ యూనివర్సిటీతో పాటు దుబ్బాక నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు అంశాలపై సమగ్ర వినతిపత్రం సమర్పించారు.

అనంతరం కూడా అంశాన్ని నిరంతరం ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లుతూ, ఇటీవల మరోసారి ముఖ్యమంత్రిని కలిసి నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. ఆ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం నిధుల మంజూరుకు ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

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KARUNAKAR, DUBBAK

KARUNAKAR, DUBBAK

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