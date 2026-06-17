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Hatnoora:నస్తీపూర్ పాఠశాలలో ఘనంగా సామూహిక అక్షరాభ్యాసం

Hatnoora: అమావాస్య కారణంగా బుధవారం నిర్వహణ.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పెరుగుతున్న విద్యార్థుల చేరికలు

ASHOK REDDY, NARASAPOOR
Published on: 17 Jun 2026 4:30 PM IST
Hatnoora
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Hatnoora:నస్తీపూర్ పాఠశాలలో ఘనంగా సామూహిక అక్షరాభ్యాసం

Hatnoora: తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఆదేశాల మేరకు సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నర మండలం లోని నస్తీపూర్ గ్రామ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బుధవారం సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. చిన్నారులు అక్షరాల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ వేడుక ఆనందోత్సాహాల మధ్య సాగింది.

ఈ సందర్భంగా ప్రధానోపాధ్యాయులు లోకనాధం మాట్లాడుతూ, సంప్రదాయం ప్రకారం మంగళవారం రోజున అక్షరాభ్యాసం నిర్వహించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, అమావాస్య కారణంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థన మేరకు బుధవారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు.

గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల చేరికలు పెరగడం సంతోషకర పరిణామమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరుగుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ ప్రమీల సాయిలు, ఉపసర్పంచ్ మహేందర్, వార్డు సభ్యులు కళ్యాణ్ రాజ్, ప్రధానోపాధ్యాయులు లోకనాధం, ఉపాధ్యాయులు నరేష్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సాయిలు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, చిన్నారులు పాల్గొన్నారు.

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ASHOK REDDY, NARASAPOOR

ASHOK REDDY, NARASAPOOR

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