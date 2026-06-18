Toopran: సీఎం ఇంటి ముట్టడి టెన్షన్.. తూప్రాన్లో బీఆర్ఎస్ నేతల ముందస్తు అరెస్టులు!
Toopran: మూతపడిన ప్రభుత్వ పాఠశాలలను తెరవాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఎం ఇంటి ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన బీఆర్ఎస్ నేతలను పోలీసులు తూప్రాన్లో ముందస్తు అరెస్టు చేశారు.
Toopran: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల లు ముసివేసిన పాఠశాల లు ప్రారంభించాలని బి ఆర్ ఎస్ విద్యార్ధి విభాగం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటి ని గురువారం ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు.
జిల్లాల నుండి బిఆర్ఎస్ నాయకులు తరలివెలుతారని ముందస్తుగా మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ పట్టణంలో బిఆర్ఎస్ నాయకులు ముందస్తు అరెస్ట్ చేసిపోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించిన్ని పోలీసులు, అరెస్టులు అదుపులో కి తీసుకోవడం కాదు ప్రభుత్వ నికి చిత్త శుద్ధి ఉంటే విద్యార్ధి విభాగం పిలుపు తో నాయకులు రాకుండా పోలీస్ శాఖ కు ఆదేశాల కు బదులుగా రాష్ట్రం లో మూతపడ్డ పాఠశాలలు ప్రారంభనికి ఆదేశాల ఇవ్వాలని విద్య శాఖ మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ని కోరారు గురువారం ఉదయం తెల్లవారు జామున ఇంట్లో నుండి ముందస్తు అరెస్టు కౌన్సిలర్ లు రాథోడ్ జైపాల్ నాయక్ చెలిమల రాములు భైరం సత్యలింగం అయిలేష్ యాదవ్ బి ఆర్ ఎస్ నాయకుల కొక్కొండ కాశిరెడ్డి శ్రీనివాస్అడ్వాకెట్ బండ నాగరాజు యాదవ్ ఇస్లాంపూర్ రమేష్ ముదిరాజ్ లను అదుపులో కి తీసుకున్న ట్లు ఎసై గంగరాజు తెలిపారు.