Medak: ఈసీని తప్పుపట్టడం దయ్యాలు వేదాలు వల్లించడమే: ఎంపీ రఘునందన్
Medak: ఎన్నికల సంఘం, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ తీరును తప్పుపడుతూ మెదక్ కలెక్టరేట్ వేదికగా ఎంపీ రఘునందన్ రావు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.
మెదక్: మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్ రావు శుక్రవారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్పై ఆయన తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పట్టుకుని అదే రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను విమర్శించడం రాహుల్ గాంధీ వైఖరికి నిదర్శనమని రఘునందన్ రావు అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై రాహుల్ గాంధీ, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చేస్తున్న విమర్శలు దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుగా ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వాలను గతంలో ఆర్టికల్ 356ను ఉపయోగించి కాంగ్రెస్ పార్టీ పలుమార్లు రద్దు చేసిందని ఆయన విమర్శించారు. అలాంటి చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం, రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రక్రియపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం ఏమిటని రాహుల్ గాంధీని ప్రశ్నించారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతే తమిళనాడు, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయని, ప్రస్తుతం అదే ప్రక్రియను తప్పుపట్టడం ఎందుకని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల సంఘం రూపురేఖల్లో మార్పులు తీసుకువచ్చింది కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలేనని రఘునందన్ రావు పేర్కొన్నారు.
గతంలో ఎన్నికల సంఘంలో ఒక్క కమిషనర్ మాత్రమే ఉన్న సమయంలో ఆయనపై విమర్శలు చేసి, అనంతరం ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసిన చరిత్ర కాంగ్రెస్దేనని అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి పదవితో పాటు రాష్ట్రపతి పదవికి కూడా రాహుల్ గాంధీ తగిన గౌరవం ఇవ్వడం లేదని ఎంపీ ఆరోపించారు. ఎన్నికల సంఘంపై ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రాజకీయ విమర్శలు ప్రజల్లో గందరగోళానికి దారితీయకూడదని, రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలపై మాట్లాడేటప్పుడు బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని రఘునందన్ రావు అన్నారు.