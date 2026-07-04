Medak: అనుమతి లేకుండా 14 ఈత చెట్లు కూల్చివేత.. ఎక్సైజ్ కేసు నమోదు!
Medak: మెదక్ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం రాజీపేటలో అనుమతి లేకుండా 14 ఈత చెట్లను జేసీబీతో కూల్చివేసిన ఘటనపై నర్సాపూర్ ఎక్సైజ్ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు
మెదక్: కౌడిపల్లి మండలం రాజీపేట గ్రామంలో అనుమతులు లేకుండా 14 ఈత చెట్లను జేసీబీతో తొలగించిన ఘటనపై ఎక్సైజ్ శాఖ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది.
ఈ సందర్భంగా నర్సాపూర్ ఎక్సైజ్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గులాం ముస్తఫా మాట్లాడుతూ, గౌడ గీత కార్మికుల జీవనాధారమైన ఈత చెట్లను అక్రమంగా కూల్చివేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
తెలంగాణ ఎక్సైజ్ చట్టం-1968 ప్రకారం అనుమతులు లేకుండా ఈత చెట్లను నరికివేసిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని, ఎవరినీ ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు
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