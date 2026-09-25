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Mancherial: నూతన బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో సింగరేణి పాల్గొనాలని డిమాండ్!

Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లాలో సమావేశమైన సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం. నూతన బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో సింగరేణి యాజమాన్యం తప్పక పాల్గొనాలని డిమాండ్.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 25 Sept 2026 2:02 PM IST
Mancherial
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Mancherial: నూతన బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో సింగరేణి పాల్గొనాలని డిమాండ్!

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Mancherial: నూతన బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో సింగరేణి యాజమాన్యం తప్పక పాల్గొనాలని తెలంగాణ సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన సంఘం సమావేశంలో ఈ మేరకు తీర్మానం చేశారు.

సంఘం అధ్యక్షుడు గజెల్లి వెంకటయ్య మాట్లాడుతూ కేంద్ర బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న బొగ్గు బ్లాకుల వేలంలో సింగరేణి చురుగ్గా పాల్గొనాలని కోరారు. సింగరేణికి కొత్త బొగ్గు గనులు దక్కితే సంస్థ భవిష్యత్తుతో పాటు కార్మికులు, ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత బలోపేతం అవుతుందని పేర్కొన్నారు.

గతంలో సింగరేణికి కొత్త బొగ్గు గనులు దక్కకపోవడానికి అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ విధానాలే కారణమని వెంకటయ్య ఆరోపించారు. గత 12 ఏళ్లలో సింగరేణికి ఒక్క కొత్త బొగ్గు గని కూడా రాలేదని, పలు బొగ్గు బ్లాకులు మూతపడ్డాయని అన్నారు. సింగరేణి విస్తరణ జరగకపోవడంతో తెలంగాణలో యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గాయని ఆరోపించారు.

రాష్ట్రంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలకు భవిష్యత్తులో బొగ్గు కొరత ఏర్పడకుండా ఉండాలన్నా, నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్నా, కార్మికుల పిల్లలకు కారుణ్య నియామకాలు కొనసాగాలన్నా సింగరేణికి కొత్త బొగ్గు బ్లాకులు అవసరమని సంఘం నాయకులు పేర్కొన్నారు.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు సమీపంలోని కోయగూడెం OCP-3, మంచిర్యాల జిల్లా నెన్నెల మండలం జెండా వెంకటాపూర్ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని శ్రావణపల్లి తదితర బొగ్గు బ్లాకులు సింగరేణికి దక్కేలా కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చొరవ తీసుకోవాలని సంఘం విజ్ఞప్తి చేసింది.

సమావేశంలో సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు రాళ్లబండి రాజన్న, ప్రధాన కార్యదర్శి పుదారి నర్సయ్య, ఉపాధ్యక్షుడు ఏ. గంగయ్యతో పాటు శేషంకరావు, పోతురాజుల చంద్రయ్య, రెడ్డన్న, అంజయ్య, డి. రాజేశ్వర్, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

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