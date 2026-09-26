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Mancherial: ఘనంగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ అధికారిక జయంతి వేడుకలు

Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లాలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి. ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తి అందరికీ ఆదర్శమని పేర్కొన్న అదనపు కలెక్టర్ పి. చంద్రయ్య.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 26 Sept 2026 4:50 PM IST
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Mancherial: ఘనంగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ అధికారిక జయంతి వేడుకలు

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మంచిర్యాల జిల్లా: భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ చేసిన పోరాటం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) పి.చంద్రయ్య అన్నారు.

చాకలి ఐలమ్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని శనివారం నస్పూర్‌లోని సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల భవన సమావేశ మందిరంలో జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) పి.చంద్రయ్య, అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) వి.రాములు, జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి అధికారి నీరటి రాజేశ్వరి, కుల సంఘాల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా అధికారులు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి, చాకలి ఐలమ్మ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ చంద్రయ్య మాట్లాడుతూ.. నాటి దొరల రాచరిక పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ ఆత్మగౌరవం, భూమి, భుక్తి కోసం ఐలమ్మ చేసిన పోరాటం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిందని అన్నారు.

చాకలి ఐలమ్మ పోరాట స్ఫూర్తి, ధైర్యసాహసాలను గుర్తిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమె జయంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. మహనీయుల జయంతి, వర్ధంతి వేడుకలను అధికారికంగా నిర్వహించడం ద్వారా వారి త్యాగాలు, ఆశయాలు, పోరాట స్ఫూర్తిని భవిష్యత్ తరాలకు అందించవచ్చని తెలిపారు.కార్యక్రమంలో సంబంధిత శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది, కుల సంఘాల ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

MancherialAdditional CollectorP ChandrayyaChakaali Ilamma Jayanti
Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

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