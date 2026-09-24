News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణమంచిర్యాల & ఆసిఫాబాద్Mancherial: జైపూర్‌లో ఎస్సీ వసతి గృహానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి వివేక్

Mancherial: జైపూర్‌లో ఎస్సీ వసతి గృహానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి వివేక్

Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్‌లో ఎస్సీ వసతి గృహ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి గడ్డం వివేక్. విద్యారంగ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 24 Sept 2026 5:44 PM IST
Mancherial
X

Mancherial: జైపూర్‌లో ఎస్సీ వసతి గృహానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి వివేక్

Short News

మంచిర్యాల: విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యతో పాటు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని రాష్ట్ర కార్మిక, ఉపాధి శిక్షణ, కర్మాగారాలు, గనులు, భూగర్భ శాఖ మంత్రి గడ్డం వివేకానంద తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా జైపూర్ మండల కేంద్రంలో షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థుల కోసం నిర్మించనున్న వసతి గృహానికి మంత్రి గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు.

రూ.1.81 కోట్ల సీఎస్‌ఆర్ నిధులతో ఈ వసతి గృహాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చెప్పారు.

చెన్నూర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో రూ.2 కోట్లతో, జూనియర్ కళాశాలలో రూ.1.50 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. సోమనపల్లి గ్రామంలో సుమారు రూ.200 కోట్లతో 2,500 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించేలా యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. చెన్నూర్ ప్రాంతంలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ఏర్పాటుకు, కోటపల్లి మండలంలోనూ ఎస్సీ వసతి గృహం ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు.

అనంతరం కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, ఇతర అధికారులతో కలిసి జైపూర్ కస్తూరిబా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాన్ని మంత్రి సందర్శించారు. విద్యార్థులకు అందుతున్న వసతులు, విద్యాబోధన, పరిసరాలను పరిశీలించారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు, అవసరాలను తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థులకు బ్యాగులు, బూట్లు పంపిణీ చేశారు.

కార్యక్రమంలో డీసీపీ ఎ.భాస్కర్, ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ ఉపసంచాలకులు చాతరాజుల దుర్గాప్రసాద్, తహసీల్దార్ వనజారెడ్డి, ఎంపీడీవో శ్రీపతి బాపు, డీసీసీ ప్రతినిధి రఘునాథ్, చెన్నూర్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ తివారి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

MancherialGaddam VivekSC Hostel FoundationTelangana
Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X