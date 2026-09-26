News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణమంచిర్యాల & ఆసిఫాబాద్Mancherial: వయోవృద్ధుల సంక్షేమ వారోత్సవాల గోడ ప్రతులు ఆవిష్కరణ

Mancherial: వయోవృద్ధుల సంక్షేమ వారోత్సవాల గోడ ప్రతులు ఆవిష్కరణ

Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లాలో వయోవృద్ధుల సంక్షేమ వారోత్సవాల పోస్టర్లు ఆవిష్కరించిన కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్. వృద్ధులకు ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహణ.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 26 Sept 2026 4:44 PM IST
Mancherial
X

Mancherial: వయోవృద్ధుల సంక్షేమ వారోత్సవాల గోడ ప్రతులు ఆవిష్కరణ

Short News

మంచిర్యాల జిల్లా: వయోవృద్ధుల సంక్షేమం, సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ వయోవృద్ధుల దినోత్సవం–2026ను పురస్కరించుకుని నిర్వహిస్తున్న వయోవృద్ధుల సంక్షేమం, సాధికారత వారోత్సవాలకు సంబంధించిన గోడ ప్రతులను శనివారం నస్పూర్‌లోని సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల భవన సముదాయంలో ఆవిష్కరించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. వయోవృద్ధుల ఆరోగ్యం, భద్రత, డిజిటల్ అవగాహన, సామాజిక అనుసంధానం, చట్టపరమైన హక్కులు, సంక్షేమంపై వారోత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 28న సైబర్ భద్రత, డిజిటల్ అక్షరాస్యత, వయోవృద్ధులపై వేధింపుల నుంచి రక్షణపై అవగాహన కార్యక్రమాలు, 29న తరతరాల మధ్య అనుబంధం, పరస్పర అభ్యాసం, 30న చురుకైన వృద్ధాప్యం, ఆరోగ్య పరిరక్షణతో పాటు వాకథాన్ నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. అక్టోబర్ 1న అంతర్జాతీయ వయోవృద్ధుల దినోత్సవ వేడుకలను రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

వృద్ధుల హక్కులపై అవగాహన

తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల పోషణ, సంక్షేమ చట్టం–2007, నియమాలు–2011 ప్రకారం వయోవృద్ధులకు ఉన్న హక్కులు, రక్షణ చర్యలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించనున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. వయోవృద్ధులపై నిర్లక్ష్యం, వేధింపులు లేదా ఇతర సమస్యలు ఎదురైతే సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు. వయోవృద్ధుల సంక్షేమం, రక్షణ కోసం 14567 హెల్ప్‌లైన్, పోలీస్ సహాయం కోసం 100కు ఫోన్ చేయవచ్చని తెలిపారు.

కుటుంబ సభ్యులు, సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ వయోవృద్ధులకు గౌరవం, భద్రత, సహకారం అందించి వారు సంతోషకరమైన, ఆరోగ్యకరమైన జీవితం గడిపేలా తోడ్పడాలని కలెక్టర్ కోరారు.

వృద్ధులకు ఉచిత వైద్య శిబిరం

వృద్ధాప్య గృహాల కోసం సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జిల్లాలోని వయోవృద్ధుల డే కేర్ సెంటర్‌లో శనివారం ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ శిబిరంలో వయోవృద్ధులకు బీపీ, షుగర్, కంటి పరీక్షలతో పాటు ఎముకల సాంద్రత పరీక్షలు నిర్వహించారు.

వయస్సుతో వచ్చే కీళ్ల నొప్పులు, మానసిక ఒత్తిడి, జ్ఞాపకశక్తి సంబంధిత సమస్యలపై వైద్యులు కౌన్సెలింగ్ అందించారు. అవసరమైన వారికి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి రౌఫ్ ఖాన్, సంబంధిత అధికారులు, వయోవృద్ధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

MancherialCollector Kumar DeepakOlder PersonsTelangana
Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X