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Mancherial: జైపూర్ ఎస్టీపీపీని పరిశీలించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు!

Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్‌ను పరిశీలించిన బీఆర్ఎస్ నేతలు.. బొగ్గు కొరత, విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోవడంపై ప్రభుత్వాన్ని నిలదీత.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 24 Sept 2026 4:39 PM IST
Mancherial
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Mancherial: జైపూర్ ఎస్టీపీపీని పరిశీలించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు!

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Mancherial: మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్‌లోని సింగరేణి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్‌ను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పరిశీలించారు.. రెండు యూనిట్లు ఉన్న ప్లాంట్‌లో ప్రస్తుతం ఒక్క యూనిట్ మాత్రమే నడుస్తోందని.. బొగ్గు సరఫరా కొరతతోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోతోందని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపించారు.

జైపూర్ STPP సందర్శనకు బీఆర్ఎస్ బృందానికి ఐదుగురు సభ్యులకు ప్లాంట్‌లోకి వెళ్లేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన సింగరేణి యాజమాన్యం..ప్లాంట్‌లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి, బొగ్గు కొరతపైనిజానిజాలు తెలుసుకునేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అనిల్ యాదవ్, కోవ లక్ష్మి , మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బాల్క సుమన్, కోనేరు కోనప్ప, దుర్గం చిన్నయ్య ప్లాంట్‌లోకి అనుమతించినా.. పూర్తి వివరాలను పరిశీలించేందుకు అధికారులు అవకాశం ఇవ్వలేదని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.. తప్పేమీ లేకపోతే ప్లాంట్‌లోని పరిస్థితులను పూర్తిగా ఎందుకు చూపించడం లేదని ప్రశ్నించారు..

2023లో పుష్కలంగా ఉన్న బొగ్గు నిల్వలు.. 2025 నాటికి ఎలా తగ్గిపోయాయని నిలదీసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు.. సుమారు 40 నుంచి 45 లక్షల టన్నుల బొగ్గు నిల్వలపై లెక్కలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ అంశంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా పరస్పర విమర్శలకు దారితీశాయి.

సింగరేణిలో కేంద్రానికి 49 శాతం వాటా ఉన్నప్పటికీ.. బీజేపీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సింగరేణి సంస్థను నాశనం చేస్తోందని ఆరోపించారు.

కేసీఆర్ హయాంలో వెయ్యి మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరిగేదని.. ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గిందని బాల్క సుమన్ వ్యాఖ్యానించారు. రైతులకు విద్యుత్, సాగునీరు, విత్తనాలు, ఎరువులు అందించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు.

రైతులకు విద్యుత్ అందించకుండా ప్రభుత్వం రైతాంగం ఉసురు పోసుకుంటోందంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన బాల్క సుమన్.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన గురువు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పినట్టుగానే నడుస్తున్నారని విమర్శించారు.

MancherialJaipur STPPBRS MLAsBalka Suman
Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

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