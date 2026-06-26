Bellampalli: బెల్లంపల్లిలో పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 2కే రన్!
Bellampalli: మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా 2కే రన్.
Bellampalli: అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నిరోధక దినోత్సవం సందర్భంగా మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి పట్టణంలో పోలీసులు 2కే రన్ నిర్వహించారు.
బెల్లంపల్లి తిలక్ స్టేడియం నుంచి కాంటా చౌరస్తా వరకు నిర్వహించిన 2కే ర్యాలీలో పోలీసులు, విద్యార్థులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన బెల్లంపల్లి ఏసీపీ కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ,
మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వ్యక్తి ఆరోగ్యంతో పాటు కుటుంబం, సమాజ భవిష్యత్తును కూడా ప్రమాదంలోకి నెడుతుందని అన్నారు. యువత డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
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