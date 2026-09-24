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Kumram Bheem: వృద్ధురాలి హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు ముగ్గురు అరెస్ట్

Kumram Bheem: కొమురం భీమ్ జిల్లాలో వృద్ధురాలి హత్య కేసును ఛేదించిన ఎస్పీ నితికా పంత్. బంగారు ఆభరణాల కోసం హత్య చేసిన నిందితుడు సహా ముగ్గురు అరెస్ట్.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 24 Sept 2026 6:20 PM IST
Kumram Bheem
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Kumram Bheem: వృద్ధురాలి హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు ముగ్గురు అరెస్ట్

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కొమురం భీమ్ జిల్లా: బంగారు ఆభరణాల కోసం 80 ఏళ్ల వృద్ధురాలిని హత్య చేసిన కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ప్రధాన నిందితుడితో పాటు, హత్య అనంతరం బంగారు ఆభరణాలను విక్రయించేందుకు సహకరించిన మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ నితికా పంత్ తెలిపారు.

ఆసిఫాబాద్ మండలం బూరుగూడ గ్రామానికి చెందిన మేకర్తి మల్లక్క (80) ఇంట్లో ఒంటరిగా నివసించేది. ఆమె ఒంటరిగా ఉంటున్న విషయాన్ని సమీప బంధువైన మేకర్తి ధనుంజయ్ గుర్తించాడు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం డబ్బు కావడంతో మల్లక్క వద్ద ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించాలని ధనుంజయ్ పథకం వేసినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

మల్లక్క తనను గుర్తించే అవకాశం ఉందని భావించిన ధనుంజయ్ ఆమెను హత్య చేసి ఆభరణాలు అపహరించాలని నిర్ణయించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆగస్టు 30న రాత్రి సుమారు 10:30 గంటలకు మల్లక్క ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో లోపలికి వెళ్లి బండరాయితో తలపై కొట్టి హత్య చేసినట్లు వెల్లడించారు.

అనంతరం ఆమె చెవి కమ్మలను తీసుకున్న నిందితుడు.. ఇంట్లోని బీరువాను పగలగొట్టి విలువైన వస్తువుల కోసం వెతికినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని గుర్తించకుండా ఉండేందుకు మరో గదిలో ఉన్న కర్రలతో కప్పి అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు పేర్కొన్నారు.

హత్య అనంతరం బంగారు చెవి కమ్మలను విక్రయించేందుకు నామేవత్ ప్రవీణ్, రాపర్తి మహేష్ సహకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆభరణాలను విక్రయించే ప్రక్రియలో ప్రవీణ్ సహకరించగా, మహేష్ వాటిని తన వద్ద ఉంచుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆభరణాల విక్రయం ద్వారా వచ్చిన నగదును మహేష్ ద్వారా ధనుంజయ్ పొందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ కేసులో *A1 మేకర్తి ధనుంజయ్ (34), A2 నామేవత్ ప్రవీణ్ (22), A3 రాపర్తి మహేష్ (28)*లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.నిందితుల నుంచి 4 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రూ.1,500 నగదు, రక్తపు మరకలున్న బండరాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు.

నేరాలకు పాల్పడే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ నితికా పంత్ హెచ్చరించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, అక్రమ కార్యకలాపాలపై సమాచారం ఉంటే వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని ప్రజలకు సూచించారు.

కేసును వేగంగా ఛేదించి నిందితులను అరెస్ట్ చేయడంలో ప్రతిభ కనబరిచిన ఆసిఫాబాద్ డీఎస్పీ బి.అశోక్, టౌన్ సీఐ బి.రవికుమార్, ఏఎస్ఐ భోజ గౌడ్, కానిస్టేబుళ్లు ప్రేమ్ కుమార్, శేషారావు, సాగర్‌తో పాటు పోలీసు సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు.

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Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

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