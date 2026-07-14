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Mancherial: మంచిర్యాల సింగరేణి భరోసా యాత్రలో మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Mancherial: మంచిర్యాలలో సింగరేణి భరోసా యాత్ర. సంస్థ ప్రైవేటీకరణ అవాస్తవమని, కార్మికుల సంక్షేమమే లక్ష్యమని స్పష్టం చేసిన కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి.

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial
Published on: 14 July 2026 4:56 PM IST
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Mancherial: మంచిర్యాల సింగరేణి భరోసా యాత్రలో మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

మంచిర్యాల: మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్ ఏరియాలోని ఎస్‌ఆర్‌పీ-3 భూగర్భ గని వద్ద ఆదివారం నిర్వహించిన *"సింగరేణి భరోసా యాత్ర"*లో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్. రామచంద్రరావు, ఎంపీ గెడం నగేష్, ఎంపీ ఈటల రాజేందర్, ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, వెంకట్రామిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, సింగరేణి భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాడిచర్ల-2 బొగ్గు బ్లాక్‌ను వేలం లేకుండా సింగరేణికి కేటాయించిందని తెలిపారు. ఈ కేటాయింపుతో సింగరేణికి మరో 50 నుంచి 60 సంవత్సరాల పాటు మనుగడకు భరోసా లభిస్తుందని చెప్పారు. బహుబలి కోల్ బ్లాక్‌ను కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలంగాణకు కేటాయించారని పేర్కొన్నారు.

సింగరేణిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరిస్తోందనే ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు. సింగరేణిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 51 శాతం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 49 శాతం వాటా మాత్రమే ఉందని గుర్తుచేశారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సింగరేణికి రూ.24 వేల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించలేదని ఆరోపిస్తూ, కార్మికుల కష్టార్జిత నిధులను రాజకీయ అవసరాలకు మళ్లించారని విమర్శించారు. ఒడిశాలోని నైనీ కోల్ బ్లాక్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ గత ప్రభుత్వ వైఖరిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.

సింగరేణిలోని 41 వేల మంది శాశ్వత ఉద్యోగులతో పాటు 30 వేలకుపైగా కాంట్రాక్ట్, ఔట్‌సోర్సింగ్ కార్మికుల హక్కులు, సంక్షేమాన్ని కాపాడటమే భరోసా యాత్ర ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. కార్మిక సంఘాలన్నీ ఏకమై సింగరేణి పరిరక్షణ కోసం పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగరేణికి చెల్లించాల్సిన బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన బకాయిల సాధన కోసం కార్మికులు ఉద్యమానికి సిద్ధం కావాలని సూచించారు.

కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజాప్రతినిధులు సింగరేణిని బంగారు బాతుగా చూస్తున్నారని విమర్శించిన కిషన్ రెడ్డి, గతంలో కేసీఆర్ కుటుంబం గనులను పంచుకుందని, ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తోందని ఆరోపించారు. "సింగరేణి భరోసా యాత్ర" రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం కాదని, సంస్థను, కార్మికుల హక్కులను కాపాడేందుకేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

G. Kishan ReddySingareni Bharosa YatraSingareni CollieriesMancherial
Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

Kola Venkatesh, Staff Reporter -Mancherial

11 ఏళ్ల జర్నలిజం అనుభవం కలిగిన సీనియర్ పాత్రికేయుడు. రాజకీయాలు, సామాజిక అంశాలు, స్థానిక సమస్యలు మరియు ప్రత్యేక కథనాలపై విస్తృతంగా పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఖచ్చితమైన, విశ్వసనీయమైన వార్తలను అందిస్తున్నారు.

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