Mancherial: మంచిర్యాల ఓటర్ల డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలి
Mancherial: ఓటర్ల సమగ్ర సవరణలో డిజిటైజేషన్ వేగవంతం చేయాలని ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశం. జూలై 24లోపు పూర్తి చేయాలని డీఈసీ పవన్ కుమార్ శర్మ సూచన.
మంచిర్యాల: ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని భారత ఎన్నికల సంఘం డిప్యూటీ ఎన్నికల కమిషనర్ పవన్ కుమార్ శర్మ సూచించారు. శుక్రవారం న్యూ ఢిల్లీ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు, కలెక్టర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల జాబితాలో పారదర్శకత ప్రజాస్వామ్య బలోపేతానికి కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఇంటింటి సర్వేలు, బూత్ స్థాయి అధికారుల పనితీరు, ఓటర్ల నమోదు, తొలగింపు, సవరణ ప్రక్రియలను ఖచ్చితత్వంతో నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. మిగిలిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ త్వరగా పూర్తి చేసి, ఈ నెల 24 నాటికి డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని సూచించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి మాట్లాడుతూ, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీ 99.6 శాతం పూర్తైందని, డిజిటైజేషన్ 21.94 శాతం పూర్తైందని తెలిపారు. మంచిర్యాల జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాల మేరకు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమాన్ని ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా నిర్వహిస్తున్నామని, మ్యాపింగ్ చేసిన డేటా ఆధారంగా డిజిటైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నామని తెలిపారు.