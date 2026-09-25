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Home తెలంగాణమహబూబ్‌నగర్Nagarkurnool: వెల్దండలో ఉత్సాహంగా గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట రూ.65 వేలు పలికిన లడ్డూ!

Nagarkurnool: వెల్దండలో ఉత్సాహంగా గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట రూ.65 వేలు పలికిన లడ్డూ!

Nagarkurnool: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండలో ఉత్సాహంగా గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట. రూ.65 వేలకు లడ్డూను దక్కించుకున్న రేవల్లి దర్గయ్య. వరుసగా రెండోసారి కైవసం.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 25 Sept 2026 11:07 AM IST
Nagarkurnool
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Nagarkurnool: వెల్దండలో ఉత్సాహంగా గణేష్ లడ్డూ వేలంపాట రూ.65 వేలు పలికిన లడ్డూ!

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Nagarkurnool: వినాయక చవితి సందర్భంగా శ్రీరామ గణేష్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంపాట ఉత్సాహంగా జరిగింది. ఈ వేలంపాటలో రేవల్లి దర్గయ్య వరుసగా రెండోసారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఈసారి నిర్వహించిన వేలంపాటలో లడ్డూ ప్రసాదం రూ.65 వేల ధర పలికింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రామ సర్పంచ్ మట్ట యాదమ్మ వెంకటయ్య గౌడ్ హాజరై లడ్డూ ప్రసాదాన్ని రేవల్లి దర్గయ్యకు అందజేశారు.

ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ గణేష్ ఉత్సవాలు గ్రామంలో భక్తి, ఐక్యతను పెంపొందించేలా నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్, శ్రీరామ గణేష్ యూత్ సభ్యులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, వార్డు సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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