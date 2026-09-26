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Home తెలంగాణమహబూబ్‌నగర్Veldanda: బండోనిపల్లి దేనా దాదా బాపు దేవాలయానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం!

Veldanda: బండోనిపల్లి దేనా దాదా బాపు దేవాలయానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం!

Veldanda: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలం బండోనిపల్లి శ్రీశ్రీ దేనా దాదా బాపు దేవాలయ అభివృద్ధికి మాజీ ఎంపీటీసీ చిట్టి కాడూరం రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం అందించారు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 26 Sept 2026 6:59 PM IST
Veldanda
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Veldanda: బండోనిపల్లి దేనా దాదా బాపు దేవాలయానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం!

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Veldanda: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి నియోజకవర్గం వెల్దండ మండలంలోని బండోనిపల్లి శ్రీశ్రీ దేనా దాదా బాపు నాయక్ మహారాజ్ దేవాలయ నిర్మాణానికి జోద్య నాయక్ తండా నివాసి, పోతేపల్లి మాజీ ఎంపీటీసీ చిట్టి కాడూరం బండోనిపల్లి లోని దేవాలయ అభివృద్ధికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. దేవాలయ అభివృద్ధి పనుల కోసం గుడి కమిటీ సభ్యులు శంకర్, రఘు, దేశీయ నాయక్ లకు అందజేశారు. దేవాలయ అభివృద్ధికి తమవంతు సహకారం అందించడం అభినందనీయమని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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