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Vanguru: ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు

Vanguru: పోల్కంపల్లిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి. హాజరైన బీఆర్ఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాసరెడ్డి.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 26 Sept 2026 4:47 PM IST
Vanguru
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Vanguru: ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు

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వంగూరు: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలం తెలంగాణ సాయుధ పోరాట వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని వంగూరు మండలం పోల్కంపల్లి గ్రామంలో అంకు సురేందర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జయంతి వేడుకలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్, రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాసరెడ్డి హాజరై చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.

ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. చాకలి ఐలమ్మ పోరాటం చిరస్మరణీయమని అన్నారు. భూమి కోసం.. భుక్తి కోసం.. విముక్తి కోసం పోరాడిన వీరవనితగా ఐలమ్మ చరిత్రలో నిలిచిపోయారని పేర్కొన్నారు. ఆమె ఆశయాలు, పోరాట స్ఫూర్తిని నేటి తరాలు కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ అంకు నారమ్మ, ఎడ్మ సత్యం, అచ్చంపేట మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ నరసింహ గౌడ్, గణేష్ రావు, నరేందర్ రావు, మంద రాజేందర్ రెడ్డి, శ్రీపతి రావు, సుగూర్ బాబు, కర్ణాకర్ రావు, అంకూర్ అంజి, లక్ష్మణ్, కుర్ర వంశీ, ఎల్లా గౌడ్, రజక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు జూపల్లి జంగయ్య, పుప్పాల రవీందర్, పుల్లయ్య యాదవ్, శ్రీనివాస్ యాదవ్, అంకు రాములు, అంకు గోపాల్, రవి యాదవ్, సుర్వి శంకర్, సీపీఎం బాలయ్య, సురేష్ యాదవ్, సయ్యద్ ముజాహిద్, జైపాల్ యాదవ్, వేముల గోపాల్, పర్వతాలు, సత్యం గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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