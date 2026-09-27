Wanaparthy: పెబ్బేరులో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ రాజకీయ రగడ!
Wanaparthy: వనపర్తి పెబ్బేరులో ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి బీఆర్ఎస్ నేతలు కేటీఆర్ నిరంజన్ రెడ్డిలపై తీవ్ర విమర్శలు జూరాల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు బీఆర్ఎస్కు లేదు.
Wanaparthy: వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మున్సిపల్ కేంద్రంలో "రైతు సమ్మేళన" కార్యక్రమంలో బి.ఆర్.యస్ పార్టీ వర్కింగ్ కమిటీ కేటీఆర్ , నిరంజన్ రెడ్డిలకు జూరాల ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదని వనపర్తి ఎమ్మెల్యే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అమెరికాలో బాత్రూంలో కడిగే పని చేసేవారు హైదరాబాద్కు వచ్చి "షాట్లు" వేసుకుని పబ్బుల్లో తిరిగేవారు, వనపర్తి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్లి, సార్ కారు దిగేనా గొడుగు పట్టుకునే వారు... జూరాల ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన అన్నారు.
పెబ్బేరును అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి తెలిపారు. పెబ్బేరులోని సంత స్థలం కబ్జాకు గురికాకుండా కాపాడటం తమ విజయమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు కల్పిస్తూ పట్టణాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు.
గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తూ.. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రూ.21 కోట్ల విలువైన పనులు ఇచ్చారని మేఘారెడ్డి ఆరోపించారు. తెలంగాణ రైతులకు నష్టం కలిగించే విధంగా గత ప్రభుత్వం వ్యవహరించిందని విమర్శించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పడకముందే జూరాల ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగిందని, జూరాల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు బీఆర్ఎస్ నేతలకు లేదని పేర్కొన్నారు. మాజీ మంత్రి నిరంజన్రెడ్డి హయాంలో అభివృద్ధి కంటే కబ్జాల అంశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు.
రైతుల కోసం కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రికి లెటర్ రాసిన విషయం ముందుగానే తెలుసుకొని ధర్నాలు, నిరసనలు చేసి రైతులను మాయ మాటలు చెప్పి మోసం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక సీఎంతో మాట్లాడి నీటిని విడుదల చేయించామని మేఘారెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం కరువు పరిస్థితులు ఉన్నందున ప్రజలు నీటిని వృథా చేయవద్దని, విద్యుత్ను జాగ్రత్తగా వినియోగించాలని సూచించారు.
మాజీ మంత్రి నిరంజన్రెడ్డిని ఉద్దేశించి కూడా మేఘారెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిరంజన్రెడ్డి ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్లే సమయంలో తనకు కారు ఉండేదని అన్నారు. పింక్ బుక్, బొందల బుక్ అంటే రోడ్లమీద తిరగనివ్వమని ఎమ్మెల్యే హెచ్చరించారు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి , "రోజా" ఇంట్లో రొయ్యల పులుసు తిని రాయలసీమను రతనాల సీమ చేస్తానని చెప్పింది కేసీఆర్ అని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి విమర్శించారు.
గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో జరిగిన పరిణామాలను ప్రస్తావిస్తూ డివైడర్, లైట్లు మాత్రమే చేశాడని కేటీఆర్ అన్నది నిజమేనని అంతకుమించి ఏం చేయలేదని, నిరంజన్ రెడ్డి కబ్జాలు మాత్రం బాగా చేశాడని, కేటీఆర్.... నిరంజన్ రెడ్డిని అభివృద్ధి ప్రదాత అంటే నిజంగా ఆయన అభివృద్ధి... కబ్జాల అభివృద్ధి అని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి ఆరోపించారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక పెబ్బేరులో చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించారు. పెబ్బేరు అభివృద్ధి ప్రజల అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని, పట్టణాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి తెలిపారు.