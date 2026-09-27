Veldanda: వెల్దండ మండలంలో ఘనంగా 'అమ్మకు అక్షరమాల' అక్షరాస్యత పరీక్షలు!
Veldanda: నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలంలో 'అమ్మకు అక్షరమాల' కార్యక్రమంలో భాగంగా మహిళా సంఘాల సభ్యులకు అక్షరాస్యత పరీక్షలు నిర్వహణ.
Veldanda: వెల్దండ మండలంలోని అన్ని గ్రామాల్లో ‘అమ్మకు అక్షరమాల’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉల్లాస్ శిక్షణ ద్వారా మహిళా సంఘాల సభ్యులకు కనీస అక్షర పరిజ్ఞానం పెంపొందించేందుకు ఆదివారం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పరీక్షలు నిర్వహించారు. మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన పరీక్షా కార్యక్రమాన్ని సర్పంచ్ మట్ట యాదమ్మ వెంకటయ్య గౌడ్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. మహిళలు విద్యను అభ్యసించడం ద్వారా తమ కుటుంబాలతో పాటు సమాజంలోనూ వెలుగులు నింపగలరని అన్నారు. ప్రతి మహిళ అక్షరాస్యత సాధించేలా ఇటువంటి కార్యక్రమాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
కార్యక్రమంలో డీపీఎం శ్రీనివాస్, ఏపీఎంలు జయమాలిని, సంతోష్ కుమార్, వార్డు సభ్యులు పురుషోత్తం చారి, మసిగుండ్ల వెంకటేష్, నాయకులు పుల్లయ్య, జంగిలి కొండలుతో పాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.