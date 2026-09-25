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Veldanda: వెల్దండలో ఘనంగా ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి భూమిపూజ!

Veldanda: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండల కేంద్రంలో ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేసి పనులు ప్రారంభించిన సర్పంచ్ మట్ట యాదమ్మ, నేతలు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 25 Sept 2026 12:41 PM IST
Veldanda
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Veldanda: వెల్దండలో ఘనంగా ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి భూమిపూజ!

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Veldanda: గూడు లేని నిరుపేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం భరోసా కల్పిస్తోందని వెల్దండ గ్రామ సర్పంచ్‌ మట్ట యాదమ్మ వెంకటయ్య గౌడ్‌, డీసీసీ ఉపాధ్యక్షులు యెన్నం భూపతి రెడ్డి అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని కదమంచి సత్యమ్మకు మంజూరైన ఇందిరమ్మ ఇంటి నిర్మాణానికి శుక్రవారం వారు భూమిపూజ చేసి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ .. ప్రజా ప్రభుత్వంలో అర్హులైన నిరుపేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి ప్రత్యేక చొరవతో అర్హులైన పేదలకు ఇళ్ల మంజూరుకు కృషి చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్‌ ఎర్ర శ్రీనివాస్‌, కార్యదర్శి గిరి గౌడ్‌, వార్డు సభ్యులు పిల్లి దేవేందర్‌, పసునోజు వాణి పురుషోత్తం, మారేపల్లి మంజుల శ్రీను, నాయకులు క్యాసరపు వెంకటయ్య, బయ్య మల్లయ్య, ఎండి రషీద్‌, కొయ్యల పుల్లయ్య, తిరుపతి రెడ్డి, ఎండి హమీద్‌, పుట్ట యాదయ్య, తుంగ శ్రీను, మట్ట మల్లేష్‌, సాంబ, శ్రీనివాస్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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