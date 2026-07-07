వికారాబాద్లో ఓటరు ఫారాలను సబ్మిట్ చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మెతుకు ఆనంద్!
వికారాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ తన కుటుంబ సభ్యుల ఓటర్ ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను బీఎల్ఓ (BLO) లకు అందజేశారు.
వికారాబాద్: వికారాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ గారు ఈరోజు తన కుటుంబ సభ్యుల ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలను బిఎల్ఓ ల సమక్షంలో నింపి, వారికి అందజేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ వారి వారి ఫారాలను తొందరగా పూర్తి చేసి సంబంధిత బిఎల్ఓ లకు అందజేయాలని ఆయన సూచించారు.
అర్హుడైన ప్రతి ఓటరుకు ఓటు ఎంత ముఖ్యమో అనర్హుల ఓట్లను తొలగించడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. బి ఎల్ వో లు మన ఇంటి వద్దకు వచ్చినప్పుడు వారికి సహకరించాలనీ, అదేవిధంగా పార్టీలకు సంబంధించిన BLAలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు. తగిన సర్టిఫికెట్లను జతచేయాలని సూచించారు.
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