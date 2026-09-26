Veldanda: వెల్దండలో ఘనంగా మట్టి గణపతి ప్రత్యేక పూజలు!
Veldanda: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండలో మట్టి గణపతికి పూజలు నిర్వహించిన ఐక్యత ఫౌండేషన్ చైర్మన్ సుంకిరెడ్డి రాఘవేందర్ రెడ్డి పర్యావరణ పరిరక్షణకు పిలుపునిచ్చారు.
Veldanda: వెల్దండ పట్టణంలోని చత్రపతి శివాజీ నగర్ కాలనీలో ఏర్పాటు చేసిన మట్టి గణపతికి శుక్రవారం నాడు(25.09.2026) ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన ఐక్యత ఫౌండేషన్ చైర్మన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు & TASK C.O.O సుంకిరెడ్డి రాఘవేందర్ రెడ్డి.
ఈ సందర్భంగా సుంకిరెడ్డి రాఘవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. వినాయక చవితి పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోవడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నారు,
ప్రకృతికి హాని కలగకుండా వినాయక చవితిని జరుపుకోవడంలో మట్టి గణపతి విగ్రహాలు ఎంతో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నాయని, మట్టి గణపతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మన సంప్రదాయాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చని తెలిపారు,
ప్రతి ఒక్కరూ మట్టి గణపతులను ప్రతిష్టించి, పర్యావరణహితమైన వినాయక చవితిని జరుపుకోవాలని.. రాబోయే తరాలకు స్వచ్ఛమైన, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని అందించేందుకు మన వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తించాలని సుంకిరెడ్డి రాఘవేందర్ రెడ్డి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులతో పాటు,స్థానిక మీడియా మిత్రులు, స్థానిక నాయకులు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.