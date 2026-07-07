30 ఏళ్లు దాటాక మహిళలు తప్పక తినాల్సిన సూపర్ఫుడ్ ఇదే.. ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
30 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు నల్ల మినుములు తీసుకోవడం వల్ల ఎముకలు బలపడటంతో పాటు రక్తహీనత తగ్గి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి.
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మహిళల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ఎముకల బలహీనత, రక్తహీనత, హార్మోన్ల మార్పులు, అలసట వంటి సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాంటి ఆహారాల్లో నల్ల మినుములు (బ్లాక్ ఉరద్ దాల్) ఒకటిగా చెబుతున్నారు.
పోషకాల నిలయం
నల్ల మినుముల్లో ఇనుము, కాల్షియం, ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం వంటి అనేక పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందించడంతో పాటు కండరాలు, ఎముకలు దృఢంగా ఉండేందుకు తోడ్పడతాయి.
రక్తహీనత తగ్గించడంలో సహకారం
రక్తహీనతతో బాధపడే మహిళలకు నల్ల మినుములు ఉపయోగకరమైన ఆహారంగా పరిగణిస్తారు. ఇందులో ఉండే ఇనుము రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే రక్తహీనతకు చికిత్స అవసరమైతే వైద్యుడి సలహా తప్పనిసరి.
ఎముకలకు బలం
కాల్షియం, ఇతర ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల నల్ల మినుములు ఎముకల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా 30 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో ఎముకల సాంద్రత తగ్గకుండా ఉండేందుకు సమతుల ఆహారంలో వీటిని మితంగా చేర్చుకోవడం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
హార్మోన్ల సమతుల్యతకు తోడ్పాటు
నల్ల మినుముల్లోని పోషకాలు హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఋతుస్రావం సమయంలో వచ్చే అలసట, బలహీనతను తగ్గించడంలో కూడా ఇవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులకు కూడా మేలు
గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు వైద్యుల సూచన మేరకు నల్ల మినుములను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. ఇవి శరీర బలాన్ని పెంచడంలో, రోగనిరోధక శక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
జీర్ణక్రియ, చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి
నల్ల మినుముల్లోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేందుకు తోడ్పడుతుంది. అలాగే ఇందులోని పోషకాలు చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.
గమనిక
ఈ కథనం సాధారణ ఆరోగ్య సమాచారంపై ఆధారపడి రూపొందించబడింది. ఇది వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే లేదా ఆహారంలో మార్పులు చేయాలనుకుంటే వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.