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Viral: ఫుల్ బాటిల్ 750ml మాత్రమే ఎందుకు ఉంటుంది? దీని వెనుక ఉన్న రహస్యం!

మనం కొనే వైన్ లేదా లిక్కర్ ఫుల్ బాటిల్ ఎందుకు ఖచ్చితంగా 750ml ఉంటుందో మీకు తెలుసా? లీటరుకు బదులు ఈ పరిమాణం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Ravi
By Ravi
Published on: 12 July 2026 7:53 PM IST
The History Behind Bottle Sizes
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The History Behind Bottle Sizes

వైన్ లేదా లిక్కర్ తాగేవారు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఫుల్ బాటిల్ అంటే ఎప్పుడూ 1 లీటర్ ఉండదు, అది కేవలం 750ml మాత్రమే ఉంటుంది. దీనికి ఖచ్చితమైన కారణం ఎవరికీ తెలియకపోయినా, దీని వెనుక కొన్ని ఆసక్తికరమైన కారణాలు ఉన్నాయి.

పాత రోజుల్లో ఐరోపాలో గ్లాస్ బాటిళ్లను యంత్రాల ద్వారా కాకుండా మనుషులే మాన్యువల్‌గా తయారు చేసేవారు. కరిగించిన గాజు ద్రవాన్ని ఒక గొట్టం ద్వారా నోటితో ఊది బాటిల్ ఆకారాన్ని ఇచ్చేవారు. అప్పట్లో బాటిల్ తయారీదారుల ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం బట్టి, వారు ఒకేసారి అంతకు మించి గాజును ఊదలేకపోయేవారు. అంటే, ఒక మనిషి ఒకసారి గాలితో ఊదగలిగే గ్లాస్ బాటిల్ సామర్థ్యం సుమారు 750ml మాత్రమే ఉండేది, అందుకే ఆ సైజు ప్రామాణికమైందని చెబుతుంటారు.

అటు బ్రిటిష్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా దీనికి కారణం. పాతకాలంలో బ్రిటిష్ కొలతల ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ సైజును నిర్ణయించారని, అదే పద్ధతి కాలక్రమేణా ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్థిరపడిపోయిందని మరొక వాదన ఉంది. ఆ కాలంలో ఉన్న కొలతలు నేటికీ కొనసాగుతున్నాయి.

ఏది ఏమైనా, 750ml అనే పరిమాణం దశాబ్దాలుగా పరిశ్రమలో ఒక ప్రామాణికంగా మారిపోయింది. ఆధునిక సాంకేతికతతో యంత్రాల ద్వారా బాటిళ్లను తయారు చేస్తున్నా, పాతకాలం నాటి ఈ కొలతే ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఒక చిన్న తయారీ విధానం లేదా కొలత పద్ధతి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా స్థిరపడిపోయిందో తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది కదూ.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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