Health Tips: మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత వెంటనే పడుకుంటున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
మధ్యాహ్నం కడుపునిండా భోజనం చేయగానే కాసేపు కునుకు తీయడం చాలామందికి ఇష్టమైన అలవాటు. అయితే, భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవడం వల్ల ఊబకాయం, మధుమేహం, మరియు జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Health Tips: మధ్యాహ్నం వేళ కడుపునిండా రుచికరమైన భోజనం చేసిన తర్వాత కాసేపు ప్రశాంతంగా కునుకు తీయడం చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టమైన అలవాటు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండే వారికి, సెలవు దినాల్లో విశ్రాంతి తీసుకునే ఉద్యోగులకు ఈ మధ్యాహ్న నిద్ర ఒక వ్యసనంలా మారిపోతుంది. భోజనం చేయగానే మన శరీరంలో సహజంగానే ఒక రకమైన బద్ధకం, అలాగే తీవ్రమైన నిద్ర మత్తు త్వరగా ఆవహిస్తాయి. దానికి పూర్తిగా లొంగిపోయి వెంటనే మంచం ఎక్కితే మాత్రం మన ఆరోగ్యానికి మనమే ఒక పెద్ద కీడు చేసుకున్న వాళ్లం అవుతాం. తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదని, దీనివల్ల ఎన్నో దీర్ఘకాలిక భయంకరమైన సమస్యలు వస్తాయని వైద్య నిపుణులు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ చిన్న చెడు అలవాటు మీ భవిష్యత్తును ఎలా దెబ్బతీస్తుందో ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి.
మనం ఆహారం తీసుకున్న వెంటనే మన సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఆ ఆహారాన్ని అరిగించే పనిలో చాలా చురుకుగా రేయింబవళ్లు పాల్గొంటుంది. కానీ, తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల ఈ జీర్ణక్రియకు తీవ్రమైన ఆటంకం కలుగుతుంది. శరీరం అకస్మాత్తుగా విశ్రాంతి దశలోకి వెళ్లడం వల్ల కడుపులోని ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాదు. దీనివల్ల గ్యాస్, అసిడిటీ, ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అంతేకాకుండా, భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రించడం వల్ల మనం తీసుకున్న క్యాలరీలు కరగకుండా శరీరంలో ఎక్కడపడితే అక్కడ కొవ్వు రూపంలో పేరుకుపోతాయి. ఇది నేరుగా ఊబకాయం లేదా అత్యధిక బరువు సమస్యకు దారితీస్తుంది. ప్రస్తుతం మన ఆధునిక సమాజంలో చాలా మంది ఈ ఊబకాయం బారిన పడి రోజువారీ ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం మనందరికీ బాగా తెలిసిందే.
దీనికి తోడు, మధ్యాహ్నం తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అమాంతం పెరిగిపోతాయని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. శారీరక శ్రమ ఏమాత్రం లేకపోవడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరు మందగించి, దీర్ఘకాలంలో ఇది మధుమేహం లేదా షుగర్ వ్యాధికి దారితీసే అత్యంత ప్రమాదకరమైన అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. డయాబెటిస్ అనేది మనిషికి ఒకసారి వస్తే అది జీవితాంతం మనల్ని పట్టి పీడిస్తుంది. ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను మనం ఒక చిన్న మధ్యాహ్న నిద్రతో మనంతట మనమే చేజేతులా కొనితెచ్చుకుంటున్నాం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని మన పెద్దలు ఊరికే ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. కేవలం ఒక అరగంట సుఖం కోసం మన నిండు జీవితాన్ని రోగాల పాలు చేసుకోవడం ఏమాత్రం వివేకం కాదు అని ఆరోగ్య నిపుణులు హితవు పలుకుతున్నారు.
మరి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తర్వాత ఏమాత్రం నిద్రమత్తు అస్సలు రాకుండా, తిన్న ఆహారం సులభంగా అరగడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా ప్రకారం, భోజనం చేసిన వెంటనే మంచం ఎక్కకుండా కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు బయట చిన్నగా నడవడం చాలా మంచిది. ఇలా ప్రతిరోజూ నడవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడి, కడుపులో జీర్ణక్రియ అత్యంత చురుకుగా సాగుతుంది. తీసుకున్న ఆహారం త్వరగా అరిగిపోయి, శరీరానికి అపారమైన శక్తి వెంటనే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, తిన్న తర్వాత మెదడుకు చురుకుదనం పెంచే మంచి పుస్తకాలు చదవడం లేదా మీకు ఇష్టమైన సంగీతం వినడం లాంటి పనులు చేస్తే నిద్రమత్తు సులభంగా వదిలిపోతుంది. ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వారు కూడా లంచ్ తర్వాత ఒక చిన్న వాక్ చేయడం వల్ల మధ్యాహ్నం పూట మరింత ఉత్సాహంగా, ఎంతో ఏకాగ్రతతో పనులను చక్కగా చేసుకోగలుగుతారు.