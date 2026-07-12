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ఆదివారం కటింగ్ చేయించుకుంటున్నారా.? ఎందుకు చేయకూడదనే ఆసక్తికర నిజం ఇదిగో

Haircut on Sunday: ఆదివారం జుట్టు కత్తిరించుకోవడం అశుభమని మనలో చాలామంది నమ్ముతుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష్య కారణాలు ఏమిటి.?

Ravi
By Ravi
Published on: 12 July 2026 12:29 PM IST
Haircut on Sunday
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ఆదివారం కటింగ్ చేయించుకుంటున్నారా.? ఎందుకు చేయకూడదనే ఆసక్తికర నిజం ఇదిగో

Haircut on Sunday: ఆదివారం జుట్టు కత్తిరించుకోవడం అశుభమని మనలో చాలామంది నమ్ముతుంటారు. దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష్య కారణాలు ఏమిటి.?

హిందూ మత విశ్వాసాల ప్రకారం వారంలోని ప్రతి రోజుకు ఒక ప్రత్యేకత, ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అందులో ఆదివారం అనేది సూర్యుడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాల రాజుగా, ఆత్మ కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. ఆదివారం రోజున సూర్యభగవానుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు, వృత్తిపరమైన ప్రగతి లభిస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు. అయితే, ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల ఆధునిక జీవితంలో చాలామందికి ఆదివారం మాత్రమే సెలవు దొరుకుతుంది కాబట్టి, ఆ రోజున అనేక వ్యక్తిగత పనులు పెట్టుకుంటారు. ముఖ్యంగా హెయిర్ కటింగ్ చేయించుకోవడం, షేవింగ్ చేసుకోవడం లాంటివి ఎక్కువగా ఆదివారమే చేస్తుంటారు. కానీ, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఇలా చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో అనేక అనర్థాలు వస్తాయని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం రోజున జుట్టు కత్తిరించుకోవడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. సూర్యుడికి సంబంధించిన ఈ పవిత్రమైన రోజున ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల మనం తలపెట్టే పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఏర్పడతాయని విశ్వసిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల జాతకంలో సూర్యుని స్థానం బలహీనపడుతుంది. సూర్యుడు బలహీనపడితే ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లడం, అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడం, చేసే వృత్తిలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి, కేవలం సెలవు దినం కదా అని ఆదివారం నాడు క్షౌరశాలకు వెళ్లే అలవాటును మార్చుకోవడం ఎంతో మంచిదని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.

ఇక మనం ధరించే దుస్తుల విషయానికి వస్తే, ప్రతి గ్రహానికి ఒక ఇష్టమైన రంగు ఉన్నట్లే, వ్యతిరేకమైన రంగులు కూడా ఉంటాయి. ఆదివారం నాడు సూర్యుడికి ఇష్టమైన ఎరుపు, నారింజ లేదా తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం శుభప్రదం. కానీ పొరపాటున కూడా ఈ రోజున నలుపు, ముదురు నీలం, గోధుమ రంగు దుస్తులు ధరించకూడదని శాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ రంగులు సూర్యుని శక్తికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తాయి. ఆదివారం నాడు ఈ రంగు బట్టలు ధరించడం వల్ల జీవితంలో ప్రతికూల శక్తులు ప్రవేశిస్తాయని, మానసిక ఆందోళనలు పెరుగుతాయని చెబుతారు.

రంగులతో పాటు వస్తువుల అమ్మకం విషయంలో కూడా ఆదివారం నాడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. రాగి లోహం సూర్య భగవానుడికి ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి ఆదివారం రోజున ఇంట్లోని రాగి వస్తువులను అమ్మడం లేదా ఇతరులకు ఇవ్వడం అశుభకరం. ఇలా చేస్తే మన ఇంటికి రావాల్సిన సంపద వెనక్కి వెళ్లిపోతుందని, తద్వారా తీవ్రమైన ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ చిన్న చిన్న నియమాలను పాటించడం ద్వారా జాతకంలో గ్రహ దోషాలను నివారించుకుని, జీవితంలో సుఖశాంతులతో ముందుకు సాగవచ్చని నిపుణులు నమ్ముతున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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