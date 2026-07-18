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Health Tips: డైటింగ్, జిమ్ అవసరం లేదు! ఇంట్లోనే సులభంగా బరువు తగ్గడం ఎలా?

బరువు తగ్గాలంటే కడుపు మాడ్చుకోవాలని లేదా గంటలకొద్దీ జిమ్‌లో కష్టపడాలని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, అది ఒక అపోహ మాత్రమేనని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 18 July 2026 7:42 PM IST
Health Tips
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Health Tips: డైటింగ్, జిమ్ అవసరం లేదు! ఇంట్లోనే సులభంగా బరువు తగ్గడం ఎలా?

Health Tips: చాలామంది బరువు తగ్గాలనే లక్ష్యంతో కఠినమైన డైటింగ్ చేస్తూ, గంటల తరబడి జిమ్‌లో కష్టపడుతుంటారు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్లే బరువు తగ్గుతామనుకోవడం కేవలం ఒక అపోహ అని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటిస్తే, జిమ్ అవసరం లేకుండానే బరువును నియంత్రించుకోవచ్చు.

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు తమ రోజువారీ ఆహారంలో ప్రొటీన్లు, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మైదా, చక్కెర, రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన పదార్థాలకు సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండటం మంచిది. అతిగా తినకుండా, కడుపు కొంచెం ఖాళీగా ఉండేలా చూసుకుంటూ భోజనం చేయడం ఒక మంచి అలవాటు.

కాగా, కేవలం ఆహార నియమాలే కాకుండా, ప్రతిరోజూ నడకను ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం ద్వారా కూడా శరీర బరువును మెరుగ్గా నిర్వహించుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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