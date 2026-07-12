Wedding Jewellery Trends 2026: అమ్మమ్మ నగలకు కొత్త రూపం.. పెళ్లి నగల్లో ఇదో కొత్త ఫ్యాషన్
2026 వెడ్డింగ్ జ్యువెలరీలో మినిమల్ డిజైన్లు, ల్యాబ్ గ్రోన్ డైమండ్లు, వ్యక్తిగత డిజైన్లకు భారీ ఆదరణ లభిస్తోంది.
భారత్లో పెళ్లి నగల ఎంపికలో కొత్త ట్రెండ్స్ వేగంగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. 2026లో వధూవరులు సంప్రదాయాన్ని వదిలేయకుండా, ఆధునికతను జోడిస్తూ తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా నగలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు భారీ నగల సెట్లకు ప్రాధాన్యం ఉండగా, ఇప్పుడు ప్రత్యేకత, ఉపయోగకరత, వ్యక్తిగత అభిరుచికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది పెళ్లి సీజన్లో ఒకే ఒక్క ఆకర్షణీయమైన నగను ధరించే ధోరణి పెరుగుతోంది. భారీ చోకర్, ప్రత్యేక డిజైన్ చెవిపోగులు లేదా ఆకట్టుకునే ఉంగరం వంటి ఒక ప్రధాన నగను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని, మిగతా నగలను సింపుల్గా ఉంచేందుకు వధువులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీంతో అదే నగలను ఇతర సందర్భాల్లో కూడా ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుంది.
పెళ్లి తర్వాత కూడా ఉపయోగపడే నగలకే ఇప్పుడు ఎక్కువ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది. సోలిటైర్ పెండెంట్లు, టెన్నిస్ బ్రేస్లెట్లు, సన్నని ఉంగరాలు, సింపుల్ చెవిపోగులు వంటి డిజైన్లు యువతను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇవి పెళ్లి వేడుకలతో పాటు ఉద్యోగం, పార్టీలు, కుటుంబ కార్యక్రమాల్లో కూడా ధరించేందుకు అనువుగా ఉంటాయి.
ఈ ఏడాది మరో ప్రధాన ట్రెండ్గా ప్రయోగశాలలో తయారైన వజ్రాలతో చేసిన నగలు నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నిశ్చితార్థ ఉంగరాల కోసం యువ జంటలు వీటిని ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో పెద్ద పరిమాణంలో, మెరుగైన నాణ్యత కలిగిన వజ్రాలను పొందే అవకాశం ఉండటంతో ఈ నగలపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
వ్యక్తిగత అభిరుచికి అనుగుణంగా నగలను ప్రత్యేకంగా రూపొందించుకునే ధోరణి కూడా పెరుగుతోంది. జంటల పేర్లు, ప్రత్యేక తేదీలు, పుట్టిన రాళ్లు లేదా తమ ప్రేమకథను ప్రతిబింబించేలా నగలను రూపొందించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో ఈ సేవలు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
కుటుంబ వారసత్వంగా వచ్చిన నగలను ఆధునిక డిజైన్లతో మళ్లీ రూపొందించుకోవడం కూడా ఈ ఏడాది మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అమ్మమ్మల కాలం నాటి నగలను కొత్త శైలిలో మార్చి, ఆధునిక నగలతో కలిపి ధరించే ధోరణి పెరుగుతోంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రస్తుతం యువత సంపదను ప్రదర్శించే నగల కంటే, జీవితాంతం ఉపయోగపడే, వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే, ప్రత్యేక గుర్తింపును కలిగిన నగలకే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.