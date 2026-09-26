Weight Loss: కారణం లేకుండా బరువు తగ్గుతున్నారా? క్యాన్సర్కు సంకేతమా?
Weight Loss: ఎలాంటి కారణం లేకుండా బరువు తగ్గుతున్నారా? రక్త పరీక్షల్లో వరుస మార్పులు క్యాన్సర్ ముప్పును గుర్తించడంలో ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకోండి.
బరువు తగ్గాలని చాలామంది డైట్, వ్యాయామం చేస్తుంటారు. అయితే ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే బరువు తగ్గిపోతుంటే మాత్రం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇలా అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం శరీరంలో దాగి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చు.
ముఖ్యంగా బరువు తగ్గడంతో పాటు సాధారణ రక్త పరీక్షల్లో వరుసగా మార్పులు కనిపిస్తే వాటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని తాజా అధ్యయనం సూచిస్తోంది. వయస్సు, లింగాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని రక్త పరీక్షల ఫలితాలు కాలక్రమంలో ఎలా మారుతున్నాయో గమనించడం ద్వారా క్యాన్సర్ ముప్పును ముందుగానే గుర్తించే అవకాశం ఉండొచ్చని పరిశోధకులు తెలిపారు.
ఒక్క రక్త పరీక్ష కంటే.. వరుస ఫలితాలు ముఖ్యం
యూకేలో నిర్వహించిన ఈ పరిశోధనలో 2.75 లక్షల మందికి పైగా రోగుల సమాచారాన్ని పరిశీలించారు. వీరిలో దాదాపు 14 వేల మందికి ఆరు నెలల్లో క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయింది.
ఒక్కసారి చేసిన రక్త పరీక్షలో కనిపించే అసాధారణ ఫలితాలనే కాకుండా.. గతంలో చేసిన పరీక్షలతో పోలిస్తే రక్తంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయనే అంశాన్ని కూడా పరిశోధకులు పరిశీలించారు.
మొత్తం 26 రకాల రక్త పరీక్షలలో వచ్చే మార్పులు క్యాన్సర్ ముప్పుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు అధ్యయనంలో గుర్తించారు. వయస్సు, లింగం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత.. కాలక్రమంలో రక్త పరీక్షలలో వచ్చే మార్పులు, ఒక్కసారి కనిపించే అసాధారణ ఫలితాల కంటే క్యాన్సర్ను గుర్తించడంలో ఎక్కువ సమాచారాన్ని అందించవచ్చని పరిశోధకులు తెలిపారు.
ఏ రక్త పరీక్షలు ఏ క్యాన్సర్లతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి?
కొన్ని రక్త సూచికల్లో కనిపించే మార్పులు నిర్దిష్ట క్యాన్సర్లతో సంబంధం ఉన్నట్లు కూడా అధ్యయనం పేర్కొంది.
తెల్ల రక్తకణాలు, న్యూట్రోఫిల్స్లో వచ్చే మార్పులు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే ఎర్ర రక్తకణాల సంఖ్య, హీమటోక్రిట్, ప్లేట్లెట్-లింఫోసైట్ నిష్పత్తిలో మార్పులు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్తో సంబంధం ఉన్నట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు.
ఇక MCV అనే రక్త సూచికలో కాలక్రమంలో వచ్చే మార్పులు పేగు క్యాన్సర్, లింఫోమాతో సంబంధం ఉన్నట్లు అధ్యయనం సూచించింది.
అంటే ఒక్కసారి రక్త పరీక్షలో స్వల్పంగా మార్పు కనిపించిందని ఆందోళన చెందడం కంటే.. ఆ విలువలు గత పరీక్షలతో పోలిస్తే ఎలా మారుతున్నాయో గమనించడం మరింత ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చన్నది పరిశోధకుల అభిప్రాయం.
బరువు తగ్గితే క్యాన్సర్ ఉందని అర్థమా?
అలా కాదు. కారణం తెలియకుండా బరువు తగ్గడానికి క్యాన్సర్తో పాటు అనేక ఇతర కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు, ఒత్తిడి, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వంటి వివిధ కారణాల వల్ల కూడా బరువు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ అధ్యయనం ఉద్దేశం బరువు తగ్గుతున్న ప్రతి వ్యక్తికి క్యాన్సర్ ఉందని చెప్పడం కాదు. కారణం తెలియకుండా బరువు తగ్గుతున్న వారిలో సాధారణ రక్త పరీక్షల సమాచారాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించి, ఎవరికి తదుపరి వైద్య పరీక్షలు అవసరమో గుర్తించడంలో సహాయపడటంపైనే పరిశోధకులు దృష్టి పెట్టారు.
ఎప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి?
ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండానే బరువు తగ్గడం కొనసాగుతున్నట్లయితే, దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ముఖ్యంగా రక్త పరీక్షల్లో వరుసగా అసాధారణ మార్పులు కనిపిస్తే, వాటిని గత పరీక్షలతో పోల్చి వైద్య నిపుణుడి సలహా తీసుకోవాలి.
అవసరాన్ని బట్టి వైద్యులు మరిన్ని పరీక్షలు సూచించవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే ముందుగానే గుర్తించడం చికిత్స విషయంలో ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది.
గమనిక: కారణం తెలియకుండా బరువు తగ్గడం ఒక్కటే క్యాన్సర్కు నిర్ధారణ కాదు. పై సమాచారం తాజా అధ్యయనంలో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా ఇచ్చినది. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితి కోసం వైద్య నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.