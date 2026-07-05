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100 ఏళ్లనాటి పల్లెటూరి వంట.. ఈ వర్షాకాలంలో తింటే ఆ సమస్యలకు చెక్ పడినట్లే!

Black Rice Idiyappam: వందేళ్ల నాటి మన సాంప్రదాయ ఆరోగ్య రహస్యాన్ని మోసుకొస్తే? పల్లెటూరి వాతావరణంలో, మట్టి పొయ్యి మీద చేసిన నల్ల బియ్యం ఇడియాప్పం, దానికి జోడిగా ఘాటైన పుట్టగొడుగుల కుర్మా కాంబినేషన్ ఈ వర్షాకాలానికి పర్‌ఫెక్ట్.

Venkat
Published on: 5 July 2026 2:54 PM IST
Black Rice Idiyappam
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100 ఏళ్లనాటి పల్లెటూరి వంట.. ఈ వర్షాకాలంలో తింటే ఆ సమస్యలకు చెక్ పడినట్లే!

Black Rice Idiyappam: వర్షం పడుతుంటే వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలనిపించడం సహజం. మరి ఆ వంటకం కేవలం రుచికరంగానే కాకుండా, వందేళ్ల నాటి మన సాంప్రదాయ ఆరోగ్య రహస్యాన్ని మోసుకొస్తే? పల్లెటూరి వాతావరణంలో, మట్టి పొయ్యి మీద చేసిన నల్ల బియ్యం ఇడియాప్పం, దానికి జోడిగా ఘాటైన పుట్టగొడుగుల కుర్మా కాంబినేషన్ ఈ వర్షాకాలానికి పర్‌ఫెక్ట్.

నోరూరించే పుట్టగొడుగుల కుర్మా తయారీ..

మొదటగా తాజా కరివేపాకును తీసుకుని, స్వచ్ఛమైన నీటితో పుట్టగొడుగులను (మష్రూమ్స్) శుభ్రం చేసుకోవాలి. కుర్మా కోసం ఒక మట్టి పాత్రలో నూనె వేసి మిరియాలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు వేసి బాగా వేయించాలి. ఇందులో పచ్చి కొబ్బరి తురుము, జీడిపప్పు, గసగసాలు, సోంపు గింజలు కలిపి రోటిపై మెత్తగా మసాలా నూరుకోవాలి.

మరో పాత్రలో నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాక.. కట్ చేసిన పుట్టగొడుగులు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా వేసి ఉడికించాలి. చివరగా నూరిన కొబ్బరి మసాలా ముద్దను వేసి, కాసేపు ఉడికించి తాజా కరివేపాకుతో దించితే ఘాటైన పుట్టగొడుగుల కుర్మా సిద్ధమవుతుంది.

రాజభోగం లాంటి నల్ల బియ్యం ఇడియాప్పం..

పూర్వ కాలంలో రాజులు మాత్రమే తినే ఈ నల్ల బియ్యం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మూడు కప్పుల నల్ల బియ్యం పిండికి, ఒకటిన్నర కప్పు తెల్ల బియ్యం పిండిని కలిపి, కొద్దిగా ఉప్పు, నెయ్యి వేసి, వేడి నీళ్లతో చపాతీ పిండిలా మెత్తగా కలుపుకుంటారు.

ఆరోగ్య రహస్యం: నల్ల బియ్యంలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

ఇప్పుడు సాంప్రదాయ ఇడియాప్పం పాత్రలపై అరటి ఆకులను అమర్చి, ఇడియాప్పం అచ్చు సహాయంతో పిండిని నూడుల్స్ లాగా ఒత్తుతారు. దానిపై తాజా కొబ్బరి తురుమును చల్లి, మట్టి పొయ్యి మీద ఆవిరిపై ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉడికిస్తారు. ఆవిరి వస్తుండగా మూత తీస్తే, ఘుమగుమలాడే నల్లటి ఇడియాప్పం సిద్ధం!

బయట జల్లులు కురుస్తుంటే, వరండాలో కూర్చుని వేడివేడి నల్ల బియ్యం ఇడియాప్పంపై కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు పోసుకుని, పక్కనే ఘాటైన పుట్టగొడుగుల కుర్మాతో నంజుకుని తింటుంటే వచ్చే తృప్తే వేరు. మన పూర్వీకుల ఆరోగ్య రహస్యాలను నేటి తరం రుచులకు జోడించి ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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