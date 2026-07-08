Vitamin B6 Deficiency: నిరంతరం అలసటగా ఉంటోందా? మీ శరీరానికి ఈ విటమిన్ అర్జంట్గా కావాలి!
Vitamin B6 Deficiency: శరీరంలో విటమిన్ బి6 (పైరిడాక్సిన్) లోపిస్తే అలసట, కాళ్లు-చేతుల తిమ్మిరి వంటి ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి.
Vitamin B6 Deficiency: మనిషి నిరంతరం ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని రకాల పోషకాలు, విటమిన్లను కచ్చితంగా అందించాలి. వీటిలో ఏ ఒక్కటి లోపించినా రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి, అనారోగ్యాల బారిన పడి ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. మన శరీరానికి అత్యంత అవసరమైన పోషకాలలో విటమిన్ బి6 (Vitamin B6) ఒకటి. శరీరంలో ఈ విటమిన్ తగినంత మోతాదులో లేకపోతే విపరీతమైన బలహీనత, నిరంతరం అలసట, ఆకలి మందగించడం, వాంతులు, విరేచనాలు, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గిపోవడం మరియు కాళ్లు, చేతులు తరచూ తిమ్మిర్లు ఎక్కడం వంటి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. మరి ఈ విటమిన్ ప్రాధాన్యత ఏంటి? ఇది లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విటమిన్ B6 అంటే ఏమిటి? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
విటమిన్ B6 ని సైంటిఫిక్ పరిభాషలో 'పైరిడాక్సిన్' (Pyridoxine) అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది నీటిలో కరిగే ఒక ముఖ్యమైన విటమిన్.
రక్తహీనతకు చెక్: శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాల (RBC) ఉత్పత్తి పెరగడానికి, తగినంత రక్తం నిల్వ ఉండటానికి ఇది ఎంతగానో సాయపడుతుంది.
క్యాన్సర్ నివారణ: విటమిన్ బి6 సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు: ఇది మన నాడీ వ్యవస్థను (Nervous System) చురుగ్గా ఉంచి, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
విటమిన్ B6 లోపాన్ని తీర్చే 4 అద్భుతమైన ఆహారాలు
1. పాలు (Milk)
ఆవు పాలు లేదా మేక పాలు ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటివి. వీటి ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ B6 సులభంగా అందుతుంది. ఒకవేళ శరీరంలో ఈ పోషకం లోపిస్తే అది నేరుగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అందుకే చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతిరోజూ పాలు తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
2. సాల్మన్ చేపలు (Salmon Fish)
సీఫుడ్స్లో సాల్మన్ చేపలను అత్యంత హెల్తీ డైట్గా పరిగణిస్తారు. ఈ ఫ్యాటీ ఫిష్లో విటమిన్ బి6 పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోని 'అడ్రినల్ గ్రంథుల' (Adrenal Glands) ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఈ గ్రంథులే కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్, ఆల్డోస్టెరాన్ వంటి ఎన్నో కీలకమైన హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. పైగా ఇందులో కొవ్వు శాతం తక్కువగా ఉండి, హై-ప్రోటీన్ లభిస్తుంది.
3. క్యారెట్ (Carrot)
క్యారెట్ను పోషకాల గని అని చెప్పవచ్చు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఒక మీడియం సైజు క్యారెట్ తింటే, ఒక గ్లాసు పాలలో ఉండేటంత విటమిన్ B6 మన శరీరానికి అందుతుంది. క్యారెట్లను నేరుగా పచ్చిగా తినవచ్చు లేదా ప్రతిరోజూ సలాడ్ రూపంలో డైట్లో భాగం చేసుకోవచ్చు.
4. బచ్చలికూర (Spinach)
ఆకుకూరల్లో బచ్చలికూర అత్యంత శక్తివంతమైన ఆహారం. ఇందులో విటమిన్ బి6 తో పాటు విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ (ఇనుము) కంటెంట్ మెండుగా ఉంటాయి. బచ్చలికూరను కూరగా వండుకుని తినడమే కాకుండా, సలాడ్స్ లేదా హెల్తీ జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల విటమిన్ లోపాలు త్వరగా తొలగిపోతాయి.
శరీరంలో అలసట, కాళ్ల తిమ్మిర్ల వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పైన పేర్కొన్న సహజసిద్ధమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోండి. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించి అవసరమైన సప్లిమెంట్లను తీసుకోవడం మంచిది.