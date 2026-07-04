అమ్మమ్మల ఆరోగ్య రహస్యం.. ఎముకలకు బలాన్నిస్తూ రక్తహీనతను తరిమికొట్టే తెలంగాణ సాంప్రదాయ వంటకం!
Telangana Bellam Pasham: మన పెద్దలు వంటింటినే ఒక వైద్యశాలగా భావించేవారు. వారు చేసే ప్రతి వంటకంలోనూ ఒక ఆరోగ్య రహస్యం దాగి ఉండేది.
Telangana Bellam Pasham: మారుతున్న కాలంతో పాటు మన ఆహారపు అలవాట్లు మారినా, పాతకాలపు సాంప్రదాయ వంటకాల్లో ఉండే ఆరోగ్య గుణాలు ఇప్పటికీ అమూల్యమైనవి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ పల్లెటూళ్లలో పండుగలు, శుభకార్యాలకు ప్రత్యేకంగా చేసుకునే ‘బెల్లం పాశం’ రుచికి రుచితో పాటు శరీరానికి ఎనలేని శక్తిని, చలవను అందిస్తుంది.
మన పెద్దలు వంటింటినే ఒక వైద్యశాలగా భావించేవారు. వారు చేసే ప్రతి వంటకంలోనూ ఒక ఆరోగ్య రహస్యం దాగి ఉండేది. అలాంటి వాటిలో తెలంగాణ సంస్కృతికి, సాంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలిచే తియ్యటి వంటకం ఈ బెల్లం పాశం. ఈ కాలంలో చాలామంది ఐరన్ లోపంతో, రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు.
అలాంటి వారు ఈ పాతకాలపు తీపి వంటకాన్ని వారానికి ఒక్కసారైనా తింటే శరీరంలో రక్తం బాగా పడుతుంది. అంతేకాదు, ఎండల వల్ల లేదా పని ఒత్తిడి వల్ల ఒంట్లో పెరిగిన వేడిని కూడా ఇది క్షణాల్లో తగ్గించి శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. లొట్టలేసుకుంటూ తినే ఈ పాశానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, పక్కా పల్లెటూరి శైలి తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాశానికి కావాల్సిన ప్రధాన పదార్థాలు..
రుచికరమైన బెల్లం పాశాన్ని తక్కువ సమయంలోనే, ఇంట్లోని వస్తువులతోనే ఎంతో క్రీమీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం రెండు కప్పుల మంచి బియ్యం, కప్పున్నర తురిమిన తాజా బెల్లం, ఒక కప్పు చిక్కటి పాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు పచ్చడికి, పాయసానికి మంచి సువాసనను ఇచ్చే రెండు పెద్ద చెంచాల శుద్ధమైన నెయ్యి, ఒక చిన్న చెంచా యాలకుల పొడి, ఐదు జీడిపప్పులు, ఐదు కిస్మిస్లను వేరువేరుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి.
అన్నాన్ని పక్కాగా ఉడికించడం..
ముందుగా తీసుకున్న రెండు కప్పుల బియ్యాన్ని నీళ్లతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి పొయ్యి మీద పెట్టి ఉడికించాలి. అయితే ఇక్కడే ఒక చిన్న రహస్యం ఉంది. అన్నం మరీ పలుకుగా ఉండకూడదు, అలాగని మరీ పేస్టులా మెత్తగా కాకుండా, కాస్త క్రీమీగా ఉండేలా పదనుగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికించడం వల్ల మనం వేసే పాలు, బెల్లం అన్నానికి బాగా పట్టి, ప్రతి ముద్దూ ఎంతో రుచిగా తగులుతుంది.
సువాసనభరితమైన బెల్లం పాకం..
అన్నం ఉడికే లోపు మరో పక్క గ్యాస్ పొయ్యి వెలిగించి ఒక చిన్న పాత్రను పెట్టుకోవాలి. అందులో ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి, మనం తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం వేసి బాగా కరిగించాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఆ నీటిని వేరొక గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల బెల్లంలో ఉండే నలకలు, ఇసుక రేణువులు పూర్తిగా తొలగిపోయి పాకం శుద్ధి అవుతుంది. దీనివల్ల పాశం రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
అమృతం లాంటి ముగింపు..
ఇప్పుడు ఉడికిన అన్నంలోకి మనం వడకట్టి పెట్టుకున్న వేడివేడి బెల్లం పాకాన్ని, అలాగే సిద్ధంగా ఉంచిన పాలను పోయాలి. బెల్లం, పాలు, అన్నం ఒకదానికొకటి బాగా కలిసిపోయేలా పొయ్యి మీద చిన్న మంటపై ఉంచుకుని గరిటెతో కొద్దికొద్దిగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా కలుపుతుంటే పాశం చిక్కబడి, మంచి సువాసనతో కూడిన రంగులోకి మారుతుంది. చివరగా మరొక చిన్న బాణలిలో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు, కిస్మిస్లను దోరగా వేయించి, యాలకుల పొడితో సహా ఈ పాశంలో వేసి బాగా కలుపుకుని దించేయాలి.
తెలంగాణ సాంప్రదాయ బెల్లం పాశం కేవలం నోటికి తీపిని అందించే వంటకం మాత్రమే కాదు, ఎముకలను ఉక్కులా మార్చే ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. బెల్లంలో ఉండే సహజసిద్ధమైన ఐరన్ రక్తహీనతను దూరం చేస్తే, పాలు మరియు నెయ్యి శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. ఒంటి వేడితో బాధపడేవారు, నీరసంగా ఉండేవారు ఈ రోజే ఈ కమ్మని వంటకాన్ని ఇంట్లో ప్రయత్నించి, ఆరోగ్యంతో పాటు పాతకాలపు రుచుల అనుభూతిని సొంతం చేసుకోండి.