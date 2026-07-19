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Health Tips: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్.. రోజుకు ఒక స్పూన్ తిన్నారనుకోండి.! సూపర్ బెనిఫిట్స్..

Health Tips: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ కేవలం ఒక చిరుతిండి మాత్రమే కాదు, వీటిలో పోషకాల నిధి దాగి ఉంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 July 2026 3:05 PM IST
Health Tips
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Health Tips: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్.. రోజుకు ఒక స్పూన్ తిన్నారనుకోండి.! సూపర్ బెనిఫిట్స్..

Health Tips: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ కేవలం ఒక చిరుతిండి మాత్రమే కాదు, వీటిలో పోషకాల నిధి దాగి ఉంది. విటమిన్-ఈ, మెగ్నీషియం, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే ఈ గింజలను ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇందులో భాగంగా విత్తనాలు లేదా నట్స్ తీసుకోవడం శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ (పొద్దుతిరుగుడు గింజలు) ఆరోగ్యానికి అత్యంత శక్తివంతమైన వనరుగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఈ గింజల్లో విటమిన్-ఈ, మెగ్నీషియం, ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా లభిస్తాయని వారు చెబుతున్నారు.

ప్రతిరోజూ కనీసం ఒక స్పూన్ సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్‌ను తీసుకోవడం ద్వారా మన కండరాలు బలోపేతం అవుతాయి. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి కణాలను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆధునిక జీవనశైలిలో ఒత్తిడి, కాలుష్యం కారణంగా శరీరానికి హాని కలిగించే ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ గింజలు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి.

అంతేకాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఇవి సహాయపడతాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి కూడా ఇవి మేలు చేస్తాయి, ఎందుకంటే ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచేందుకు తోడ్పడతాయి. కాగా, వీటిని నేరుగా తినడం కంటే, కొద్దిగా వేయించి లేదా మనం తినే ఆరోగ్యకరమైన సలాడ్లలో కలుపుకుని తీసుకోవడం వల్ల రుచితో పాటు పోషకాలు కూడా లభిస్తాయి.

క్రమం తప్పకుండా ఈ గింజలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడంలో సహజమైన చిరుతిళ్లు ఎప్పుడూ ఉత్తమమే. కాబట్టి, రోజూ ఒక స్పూన్ సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ తినడం మీ దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా మనం పెద్ద పెద్ద సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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