Home లైఫ్ స్టైల్Sunflower Seeds: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్.. రోజు ఒక స్పూన్ తింటే అద్భుత లాభాలు!

Sunflower Seeds: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్.. రోజు ఒక స్పూన్ తింటే అద్భుత లాభాలు!

Sunflower Seeds: పొద్దుతిరుగుడు గింజలు రోజూ తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడి, షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో ఉంటాయి. వీటి పూర్తి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 July 2026 6:34 AM IST
Sunflower Seeds
X

Sunflower Seeds: సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్.. రోజు ఒక స్పూన్ తింటే అద్భుత లాభాలు!

Sunflower Seeds: ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారం ఎంతగానో అవసరం. అలాంటి అత్యంత పోషకాహారాల్లో పొద్దుతిరుగుడు గింజలు ప్రముఖంగా నిలుస్తాయి. పరిమాణంలో చిన్నవిగా కనిపించినప్పటికీ, వీటిలో విటమిన్-ఇ, మెగ్నీషియం, ప్రొటీన్లతో పాటు శరీరానికి మేలు చేసే మంచి కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో దిట్ట:

ప్రతిరోజూ కేవలం ఒక చెంచా సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల అందులోని ప్రొటీన్లు కండరాలకు బలాన్నిస్తాయి. వీటిలో ఉండే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో కణాల నష్టానికి కారణమయ్యే ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడతాయి. ఫలితంగా శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం, షుగర్ కంట్రోల్:

దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి రక్షణ పొందడంలో ఈ గింజలు ఎంతో కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి:

గుండెకు రక్షణ: ఇందులోని మెగ్నీషియం, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచి, బిపి (రక్తపోటు)ని అదుపు చేయడంలో సహాయపడతాయి.

డయాబెటిస్ నియంత్రణ: రక్తంలో చక్కెర నిల్వలను సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సన్‌ఫ్లవర్ సీడ్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. డయాబెటిస్‌తో బాధపడేవారికి ఇవి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి.

ఎలా తీసుకోవాలి?

ఈ గింజలను కాస్త దోరగా వేయించి నేరుగా స్నాక్స్‌లా తీసుకోవచ్చు. లేదా ప్రతిరోజూ మనం తినే సలాడ్స్, సూప్స్, స్మూతీలపై చల్లుకుని కూడా తినవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే మెరుగైన ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది.

Sunflower SeedsDiabetesImmunityHeart HealthHealth Benefits
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X