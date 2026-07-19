Home లైఫ్ స్టైల్Health Tips: భోజ‌నం చేసిన వెంట‌నే క‌డుపు నొప్పిగా ఉంటోందా.? అస్స‌లు లైట్ తీసుకోకండి

Health Tips: భోజ‌నం చేసిన వెంట‌నే క‌డుపు నొప్పిగా ఉంటోందా.? అస్స‌లు లైట్ తీసుకోకండి

Health Tips: భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి రావడం చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య.

Mokshith
Published on: 19 July 2026 1:49 PM IST
Health Tips
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Health Tips: భోజ‌నం చేసిన వెంట‌నే క‌డుపు నొప్పిగా ఉంటోందా.? అస్స‌లు లైట్ తీసుకోకండి

Health Tips: భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి రావడం చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య. చాలాసార్లు ఇది అజీర్ణం లేదా గ్యాస్ కారణంగా వచ్చి కొద్దిసేపటికి తగ్గిపోతుంది. దీంతో చాలామంది దీనిని పెద్దగా పట్టించుకోరు. అయితే తరచూ భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి వస్తుంటే లైట్ తీసుకోకూడ‌ద‌ని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది?

భోజనం చేసిన తర్వాత కడుపు నొప్పి రావడానికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. అజీర్ణం, గ్యాస్, అవసరానికి మించి తినడం, చాలా వేగంగా భోజనం చేయడం, ఎక్కువ మసాలా లేదా నూనె పదార్థాలు తీసుకోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్య రావచ్చు. కొందరికి కొన్ని ఆహార పదార్థాలు శరీరానికి సరిపోకపోవడం లేదా ఆహార అలర్జీ కారణంగా కూడా కడుపు నొప్పి వస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి నొప్పి కొద్దిసేపటికే తగ్గిపోతుంది. కానీ తరచూ అదే సమస్య వస్తుంటే తప్పనిసరిగా కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి.

ఈ లక్షణం ఏయే వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చు?

వైద్య నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం, భోజనం చేసిన తర్వాత వచ్చే కడుపు నొప్పి కొన్ని తీవ్రమైన వ్యాధులకు సంకేతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పిత్తాశయంలో రాళ్లు (Gallstones) ఉన్నవారికి నూనె లేదా కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తిన్న తర్వాత పొత్తికడుపు పైభాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి రావచ్చు. కడుపులో అల్సర్ ఉన్నవారికి భోజనం చేసిన తర్వాత మంట, నొప్పి కనిపించవచ్చు. అలాగే ప్యాంక్రియాస్‌లో వాపు (Pancreatitis) ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి వచ్చి వెన్ను వరకు వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగినప్పుడు కడుపు నొప్పితో పాటు వాంతులు, విరేచనాలు, వికారం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కొందరికి కొన్ని ఆహారాలను శరీరం సరిగా జీర్ణం చేసుకోలేకపోవడం వల్ల కూడా భోజనం తర్వాత కడుపు నొప్పి రావచ్చు.

కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి?

భోజనం చేసిన తర్వాత స్వల్పంగా కడుపు నొప్పి ఉంటే కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. తగినంత నీరు తాగాలి. తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎక్కువ నూనె, మసాలా, వేయించిన పదార్థాలను కొంతకాలం దూరంగా ఉంచడం మంచిది. గ్యాస్ లేదా అజీర్ణం కారణంగా నొప్పి ఉంటే కొద్దిసేపు నడవడం వల్ల ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వైద్యుల సలహా లేకుండా తరచూ నొప్పి మందులు వాడటం మంచిది కాదు. సమస్య పదే పదే వస్తుంటే వైద్యులను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

కడుపు నొప్పి ఒక్కసారిగా తీవ్రంగా ప్రారంభమైతే లేదా క్రమంగా పెరుగుతుంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. అలాగే నొప్పితో పాటు అధిక జ్వరం, ఆగని వాంతులు, వాంతుల్లో లేదా మలంలో రక్తం కనిపించడం, కడుపు బాగా ఉబ్బిపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, స్పృహ కోల్పోయినట్లు అనిపించడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే అత్యవసర వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. కొన్ని రోజుల పాటు నొప్పి తగ్గకపోయినా లేదా తరచూ తిరిగి వస్తున్నా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం.

ఈ సమస్యను ఎలా నివారించుకోవచ్చు?

భోజనం నెమ్మదిగా నమిలి తినడం, ఒకేసారి ఎక్కువగా తినకుండా మితంగా ఆహారం తీసుకోవడం, ఎక్కువ నూనె, మసాలా పదార్థాలను తగ్గించడం, తగినంత నీరు తాగడం వంటి అలవాట్లు కడుపు సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. మీకు ఏదైనా ప్రత్యేక ఆహారం తిన్న తర్వాతే కడుపు నొప్పి వస్తుంటే ఆ ఆహారాన్ని గుర్తించి దూరంగా ఉండాలి. తరచూ కడుపు నొప్పి వస్తుంటే ఇంటి చిట్కాలపై ఆధారపడకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా అసలు కారణాన్ని గుర్తించి సరైన చికిత్స తీసుకోవడం ఉత్తమం.

గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు తరచూ లేదా తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి ఉంటే స్వయంగా మందులు వాడకుండా అర్హత కలిగిన వైద్యుడిని సంప్ర‌దించ‌డం మంచిది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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