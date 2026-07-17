బిజీ షెడ్యూల్లో నా ఎనర్జీ సీక్రెట్ అదే: సోనాలి బింద్రే
షూటింగ్స్, బిజీ షెడ్యూల్స్ మధ్య తను రోజంతా యాక్టివ్గా ఉండటానికి గల ఎనర్జీ సీక్రెట్ను నటి సోనాలి బింద్రే రివీల్ చేశారు.
రోజంతా బిజీగా ఉన్నా నాలో ఎనర్జీ తగ్గదు.. నా సీక్రెట్ ఇదే: సోనాలి బింద్రే ఆసక్తికర పోస్ట్!
ఒకప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లను తన నటనతో, గ్లామర్తో ఊపేసిన సీనియర్ నటి సోనాలి బింద్రే (Sonali Bendre) ఇప్పటికీ అదే ఉత్సాహంతో కెరీర్లో దూసుకుపోతున్నారు. వరుస షూటింగ్లు, ప్యాక్డ్ షెడ్యూల్స్తో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. తాను రోజంతా అంత ఎనర్జిటిక్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారో తన 'ఎనర్జీ సీక్రెట్'ను సోనాలి సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో ఆమె తన రోజువారీ దినచర్యను చూపించారు. షూటింగ్ బ్రేక్స్లో ఆమె లంచ్ చేస్తూ, మధ్యమధ్యలో కాఫీ తాగుతూ కనిపించారు. ఈ వీడియోకు “కాఫీ పవర్తో నడిచే ఒక బిజీ డే” అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. వీడియోలో ఆమె సరదాగా "నాకు కొంచెం కాఫీ కావాలి ప్లీజ్" అంటూ అడగడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
డైలాగ్స్ లేకపోవడమే ఈజీ అయ్యింది!
ఇక కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. సోనాలి బింద్రే ఇటీవల నటించిన ‘రాఖ్’ (Raakh) వెబ్ సిరీస్ మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ సిరీస్ సక్సెస్ తర్వాత ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
"ఈ సిరీస్లో నా పాత్రకు సంబంధించి 50 శాతానికి పైగా వర్క్ నేను సెట్స్లోకి రాకముందే పూర్తయిపోయింది. మేకర్స్ నాకు అంత అద్భుతమైన మెటీరియల్ ఇచ్చారు. నేను కేవలం నా పాత్రకు తగ్గట్టుగా చిన్న చిన్న మార్పులు మాత్రమే చేసుకున్నాను. నిజం చెప్పాలంటే.. ఈ సిరీస్లో నాకు డైలాగ్స్ లేకపోవడమే ప్లస్ పాయింట్ అయ్యింది. ఒకప్పుడు పేజీల కొద్దీ డైలాగులను చదివి గుర్తుపెట్టుకునేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు నా మెమరీ పవర్ పూర్వప్రాభవాన్ని కోల్పోయింది. అందుకే డైలాగ్స్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోవడం నాకు చాలా ఈజీగా, సరదాగా అనిపించింది" అని సోనాలి నవ్వేస్తూ చెప్పారు.
ఆ క్యారెక్టర్ను ఇంటికి కూడా మోసుకెళ్లాను!
డైలాగ్స్ లేనప్పుడు నటన అనేది మరింత అంతర్గతంగా (Internalised), సహజంగా ఉంటుందని సోనాలి అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే దీనివల్ల ఒక కొత్త సమస్య వచ్చిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. "ఒక పాత్రలో అంతలా లీనమైపోయినప్పుడు, షూటింగ్ అయిపోయాక ఆ క్యారెక్టర్ను వదిలిపెట్టడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. 'రాఖ్' సిరీస్ షూటింగ్ సమయంలో కొన్నిసార్లు నేను ఆ క్యారెక్టర్ను ఇంటికి కూడా మోసుకెళ్లాను. అది నాకు కొంచెం భయాన్ని కలిగించింది" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
1970ల నాటి సంచలనాత్మక రంగా-బిల్లా కిడ్నాప్, లూటీ కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కిన సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ 'రాఖ్'లో సోనాలి బింద్రే నటనకు ప్రేక్షకుల నుండి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి.