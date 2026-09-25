Smoking: స్మోకింగ్ మానేసిన తర్వాత లంగ్ క్యాన్సర్ ముప్పు ఎప్పుడు తగ్గుతుందో తెలుసా.?
Smoking: సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తులతో పాటు గుండె, రక్తనాళాలు, శరీరంలోని ఇతర అవయవాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
Smoking: సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఊపిరితిత్తులతో పాటు గుండె, రక్తనాళాలు, శరీరంలోని ఇతర అవయవాలపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలం స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల లంగ్ క్యాన్సర్ ముప్పు పెరుగుతుంది. అయితే స్మోకింగ్ మానేసిన వెంటనే శరీరం కోలుకునే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ఈ మార్పులు కొన్ని గంటల్లోనే ప్రారంభమవుతాయి. అయితే క్యాన్సర్ ముప్పు గణనీయంగా తగ్గడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలుసా?
సిగరెట్ మానేసిన కొన్ని గంటల్లోనే మార్పులు
స్మోకింగ్ ఆపిన కొద్ది గంటల్లోనే శరీరంలో మంచి మార్పులు మొదలవుతాయి. రక్తంలో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ స్థాయి తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో శరీరంలోని కణాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా మెరుగుపడుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత రక్తంలో నికోటిన్ స్థాయి కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. సిగరెట్ మానేయడం వల్ల మొదటి రోజులు లేదా వారాల్లో కొంతమందికి సిగరెట్ తాగాలనే కోరిక, చిరాకు, ఆందోళన వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇవి నికోటిన్ విత్డ్రాయల్ కారణంగా రావచ్చు. అయినప్పటికీ ఈ దశను దాటిన తర్వాత శరీరం క్రమంగా సాధారణ స్థితికి చేరడం ప్రారంభిస్తుంది.
1 నుంచి 12 నెలల్లో ఊపిరితిత్తుల్లో మెరుగుదల
స్మోకింగ్ మానేసిన 1 నుంచి 12 నెలల కాలంలో దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు క్రమంగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోని చిన్న వెంట్రుకల్లాంటి సిలియా మళ్లీ సరిగ్గా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తుల్లోని దుమ్ము, శ్లేష్మం వంటి పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడతాయి. అదే సమయంలో గుండెపై పడే ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. సుమారు 1 నుంచి 2 సంవత్సరాల్లో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం స్మోకింగ్ కొనసాగించే వారితో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గుతుంది. అంటే స్మోకింగ్ మానేయడం వల్ల ప్రయోజనం కేవలం ఊపిరితిత్తులకే పరిమితం కాదు.
5 నుంచి 15 ఏళ్లలో క్యాన్సర్ ముప్పు తగ్గుతుంది
స్మోకింగ్ మానేసిన తర్వాత క్యాన్సర్ ముప్పు ఒక్కసారిగా పూర్తిగా తొలగిపోదు. శరీరంలో జరిగిన నష్టానికి అనుగుణంగా అది క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. సుమారు 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల కాలంలో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లకు సంబంధించిన అదనపు ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గవచ్చు. లంగ్ క్యాన్సర్ విషయంలో కూడా ముప్పు కాలక్రమేణా తగ్గుతూనే ఉంటుంది.
సాధారణంగా స్మోకింగ్ మానేసిన 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల తర్వాత, ఇంకా స్మోకింగ్ కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తితో పోలిస్తే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అదనపు ప్రమాదం దాదాపు సగానికి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే 15 సంవత్సరాలు పూర్తయిన వెంటనే లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రమాదం పూర్తిగా శూన్యం అవుతుందని అర్థం కాదు. ఎన్ని సంవత్సరాలు స్మోకింగ్ చేశారు, రోజుకు ఎన్ని సిగరెట్లు తాగారు వంటి అంశాలపై ప్రమాదం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం స్మోకింగ్ చేసిన వారిలో ముప్పు ఇంకా కొంతకాలం కొనసాగవచ్చు.
ఏ వయసులో మానేసినా ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనమే
స్మోకింగ్ మానేయడానికి ప్రత్యేకమైన వయసు అంటూ ఏదీ లేదు. చిన్న వయసులో మానేస్తే ప్రయోజనం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ సంవత్సరాలుగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నవారు ఇప్పుడు మానేసినా ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఎంత త్వరగా మానేస్తే అంత ఎక్కువగా భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని నిర్ణయించేది స్మోకింగ్ ఒక్కటే కాదు. ఇతరులు తాగే సిగరెట్ పొగకు ఎక్కువగా గురికావడం, వాయు కాలుష్యం, రాడాన్ వాయువు, కొన్ని పరిశ్రమల్లో ఉండే హానికరమైన పదార్థాలకు గురికావడం వంటి కారణాలు కూడా ప్రమాదాన్ని పెంచవచ్చు. అందుకే స్మోకింగ్ మానేయడంతో పాటు పొగ, కాలుష్యం నుంచి సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి సొంత నిర్ణయాలు కాకుండా వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.