నిద్ర లేవగానే టీ, కాఫీ తాగుతున్నారా.? పొట్ట కొబ్బరి బొండంలా..
Drinking tea coffee empty stomach: చాలా మందికి ఉదయం నిద్ర లేవగానే వేడివేడిగా ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది.
Drinking tea coffee empty stomach: ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో చాలా మందికి ఉదయం కళ్లు తెరవగానే వేడివేడిగా ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ తాగడం ఒక అవసరమైన అలవాటుగా మారిపోయింది. బెడ్ కాఫీ లేదా వేడి టీ తాగితేనే కానీ రోజు ప్రారంభం కాదనే భావనలో ఎక్కువ మంది జీవిస్తున్నారు. నిద్రమత్తు వదిలి శరీరం చురుకుగా మారడానికి, రోజంతా తక్షణ శక్తిని పొంది యాక్టివ్గా ఉండటానికి ఈ అలవాటు ఎంతగానో సహాయపడుతుందని వారు గట్టిగా నమ్ముతుంటారు. అయితే, ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఖాళీ కడుపుతో ఇలాంటి కెఫీన్ ఎక్కువగా కలిగిన పానీయాలు తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి ఎంతటి తీవ్రమైన నష్టం జరుగుతుందో చాలా మందికి అసలు అవగాహన లేదు. చురుకుదనం వచ్చినట్లు తాత్కాలికంగా అనిపించినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో ఇది మన జీర్ణవ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని వైద్య నిపుణులు చాలా స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఉదయం పూట పరగడుపున టీ లేదా కాఫీలు తాగే ఈ అలవాటు వల్ల అనేక రకాల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను మనం స్వయంగా కొనితెచ్చుకున్నట్లు అవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో టీ లేదా కాఫీలు తాగడం వల్ల కడుపులో గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్స్ స్థాయిలు అనూహ్యంగా పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల సహజమైన జీర్ణక్రియ ప్రక్రియ పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారి తీవ్రమైన ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు, గుండెల్లో మంట వంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. కడుపులోని సున్నితమైన పొరలపై ఈ యాసిడ్స్ నిరంతరం తీవ్రమైన ప్రభావం చూపడం వల్ల కొందరిలో అల్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, మనం రాత్రంతా సుమారు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్రపోవడం వల్ల ఉదయానికి మన శరీరం సహజంగానే కొంతవరకు డీహైడ్రేషన్కు గురవుతుంది. ఇలాంటి నిర్జలీకరణ స్థితిలో ఉన్న శరీరంలోకి ఉదయాన్నే కెఫీన్ కలిగిన గరమ్ పానీయాలు పంపినప్పుడు, అవి శరీరంలోని మిగిలిన నీటి శాతాన్ని కూడా పూర్తిగా పీల్చేస్తాయి. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య మరింత తీవ్రమవడమే కాకుండా, రోజంతా తీవ్రమైన నీరసం, అలసట, తలనొప్పి, చర్మం పొడిబారడం వంటి విభిన్న ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
కాబట్టి ఈ విధమైన తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఉదయాన్నే మన ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే టీ లేదా కాఫీలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండి, వాటికి బదులుగా ఒక పెద్ద గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం అత్యంత ఉత్తమమైన పద్ధతి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల రాత్రంతా శరీరంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలు, టాక్సిన్లు సులభంగా బయటకు వెళ్లిపోతాయి. అలాగే జీర్ణవ్యవస్థ తిరిగి చురుకుగా పనిచేయడానికి ఇది ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. ఒకవేళ మీకు టీ లేదా కాఫీ తాగడం ఎంతైనా తప్పనిసరి అనుకుంటే, ఉదయం లేవగానే కాకుండా కొద్దిగా అల్పాహారం అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న తర్వాత మాత్రమే వాటిని తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. కడుపులో కొంత ఆహారం ఉన్నప్పుడు కెఫీన్ ప్రభావం నేరుగా కడుపు పొరలపై పడదు కాబట్టి ఎసిడిటీ వచ్చే ముప్పు చాలావరకు తగ్గుతుంది.