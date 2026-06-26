Retro Walking: వెనక్కి నడవడం ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? లాభాలెన్నో తెలిస్తే షాక్!
Retro Walking: వెనక్కి నడవడం లేదా రెట్రో వాకింగ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Retro Walking: ఆరోగ్యంగా, ఫిట్గా ఉండేందుకు ప్రతిరోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం నడవడం ఒక మంచి అలవాటు. చాలామంది సాధారణంగా ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారు. కానీ, రోజూ కాసేపు వెనక్కి నడవడం వల్ల శరీరానికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. వైద్య పరిభాషలో వెనక్కి నడవడాన్ని 'రెట్రో వాకింగ్' అని పిలుస్తారు. దీనివల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య లాభాల గురించి తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోతారు.
ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది నడుము నొప్పి, మోకాళ్ల సమస్యలు, కీళ్ల నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాంటి వారికి రెట్రో వాకింగ్ ఒక అద్భుతమైన ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. వెనక్కి నడవడం వల్ల ఈ రకమైన కీళ్ల నొప్పుల నుంచి శీఘ్ర ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ వినూత్న శారీరక శ్రమ కాళ్ల కండరాల బలాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక సమతుల్యతను పెంపొందించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో కూడా ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలని ఆశపడే వారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. సాధారణ నడకతో పోల్చి చూసినప్పుడు వెనకకు నడవడం వల్ల దాదాపు 40 శాతం ఎక్కువ క్యాలరీలు ఖర్చవుతాయి. క్యాలరీలు వేగంగా కరగడం వల్ల చాలా తక్కువ సమయంలోనే శరీర బరువును సులభంగా తగ్గించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి రోజువారీ వ్యాయామంలో భాగంగా సురక్షితమైన మైదానంలో కాసేపు వెనక్కి నడవడం అలవాటు చేసుకుంటే మెరుగైన ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది.