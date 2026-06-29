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Pregnancy: 35 ఏళ్ల త‌ర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నారా.? ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..

Pregnancy: ప్రస్తుతం చాలా మంది మహిళలు చదువు, ఉద్యోగం, కెరీర్, కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా ఆలస్యంగా పిల్లలను కనాలని నిర్ణయిస్తున్నారు.

Mokshith
Published on: 29 Jun 2026 1:24 PM IST
Pregnancy
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Pregnancy: 35 ఏళ్ల త‌ర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నారా.? ఏం జ‌రుగుతుందో తెలుసా..

Pregnancy: ప్రస్తుతం చాలా మంది మహిళలు చదువు, ఉద్యోగం, కెరీర్, కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా ఆలస్యంగా పిల్లలను కనాలని నిర్ణయిస్తున్నారు. అందువల్ల 35 ఏళ్ల తర్వాత గర్భం దాల్చడం ఇప్పుడు సాధారణంగా మారుతోంది. అయితే ఈ వయసులో గర్భం దాల్చడం సురక్షితమేనా? తల్లి, బిడ్డ ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది? వంటి సందేహాలు చాలా మందిలో ఉంటాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సరైన వైద్య పర్యవేక్షణతో 35 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆరోగ్యవంతమైన గర్భధారణ సాధ్యమే.

35 ఏళ్ల తర్వాత గర్భం దాల్చవచ్చా?

వైద్య నిపుణుల ప్రకారం 35 ఏళ్ల తర్వాత కూడా మహిళలు గర్భం దాల్చవచ్చు. వైద్యపరంగా దీనిని అడ్వాన్స్‌డ్ మెట‌ర్న‌ల్ ఏజ్ అని పిలుస్తారు. ఈ వయసులో గర్భం దాల్చిన మహిళలు కూడా ఆరోగ్యవంతమైన శిశువులకు జన్మనిస్తున్న ఉదాహరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఈ దశలో గర్భధారణను కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షిస్తారు. అంటే తప్పకుండా సమస్యలు వస్తాయని కాదు.. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే లక్ష్యం.

ఈ వయసులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రమాదాలు ఏమిటి?

వయసు పెరిగే కొద్దీ గర్భం దాల్చే అవకాశం కొంత తగ్గుతుంది. అలాగే గర్భం రావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. గర్భధారణ సమయంలో అధిక రక్తపోటు, గర్భధారణ మధుమేహం, గర్భస్రావం, నెలలు నిండకముందే ప్రసవం జరిగే ప్రమాదం కొంత పెరుగుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో శిశువులో జన్యుపరమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం కూడా సాధారణం కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అందుకే ఈ వయసులో వైద్యుల పర్యవేక్షణ చాలా ముఖ్యం.

గర్భం దాల్చే ముందు ఆరోగ్య పరీక్షలు ఎందుకు అవసరం?

35 ఏళ్ల తర్వాత బిడ్డను ప్లాన్ చేస్తున్న మహిళలు ముందుగా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ప్రీ-ప్రెగ్నెన్సీ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం ద్వారా శరీర ఆరోగ్య పరిస్థితి, తీసుకుంటున్న మందులు, టీకాలు, థైరాయిడ్, మధుమేహం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు. అవసరమైతే వాటిని ముందుగానే నియంత్రణలోకి తీసుకురావచ్చు. దీంతో గర్భధారణ మరింత సురక్షితంగా ఉండే అవకాశం పెరుగుతుంది.

ఫోలిక్ యాసిడ్, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి తప్పనిసరి

గర్భం కోసం ప్రయత్నించే ముందు నుంచే వైద్యుల సలహాతో ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రలు తీసుకోవడం మంచిది. ఇది శిశువులో పుట్టుకతో వచ్చే కొన్ని లోపాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే పోషకాహారం తీసుకోవడం, ప్రతిరోజూ తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం, సరైన బరువును నిర్వహించడం అవసరం. ధూమపానం, మద్యం వంటి అలవాట్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

నిపుణులు చెప్పే ముఖ్యమైన సూచనలు

35 ఏళ్ల తర్వాత గర్భం దాల్చడం అసాధ్యం కాదు. సరైన ప్రణాళిక, క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు, వైద్యుల సూచనలను పాటించడం ద్వారా చాలా మంది మహిళలు ఆరోగ్యవంతమైన గర్భధారణను పూర్తి చేసి, ఆరోగ్యకరమైన శిశువుకు జన్మనిస్తున్నారు. కాబట్టి వయసు గురించి అనవసరంగా భయపడకుండా, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ముందుకు సాగడం ఉత్తమ మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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