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Falsa Fruit Benefits: మధుమేహానికి బ్రేక్ వేసే 'ఫల్సా పండు'.. షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడం ఇక చాలా ఈజీ!

Falsa Fruit Benefits: మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఫల్సా పండు (చురి పండు) ఒక వరం లాంటిది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచకుండా, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచే ఈ పండు యొక్క అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, పోషకాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

Arun Chilukuri
Published on: 17 Jun 2026 3:47 PM IST
Falsa Fruit Benefits
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Falsa Fruit Benefits: మధుమేహానికి బ్రేక్ వేసే 'ఫల్సా పండు'.. షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడం ఇక చాలా ఈజీ!

Falsa Fruit Benefits: నేటి ఆధునిక కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యల్లో మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఒకటి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు (Blood Sugar Levels) ఎక్కడ పెరిగిపోతాయో అనే భయంతో మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు పండ్లు తినడానికి చాలా ఆలోచిస్తుంటారు. అయితే, ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన పండ్లు మధుమేహాన్ని పెంచకపోగా.. దానిని సమర్థవంతంగా అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. అలాంటి వాటిలో 'ఫల్సా పండు' (దీనిని చురి పండు అని కూడా పిలుస్తారు) అత్యంత ప్రధానమైనది. పోషకాల గని అయిన ఈ ఫల్సా పండును క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..

ఫల్సా పండు పరిమాణంలో చిన్నదైనప్పటికీ ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనిలో మెగ్నీషియం, పొటాషియం, సోడియం, భాస్వరం (ఫాస్పరస్), కాల్షియంతో పాటు విటమిన్-ఎ మరియు విటమిన్-సి వంటి కీలక విటమిన్లు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.

ఫల్సా పండుతో కలిగే అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:

1. మధుమేహ నియంత్రణ (Diabetes Control):

ఫల్సా పండ్ల యొక్క 'గ్లైసెమిక్ సూచిక' (Glycemic Index) చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, దీనిని తిన్నప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగవు. అంతేకాకుండా, ఈ పండులో ఉండే 'పాలీఫెనాల్ యాంటీఆక్సిడెంట్' డయాబెటిక్ రోగుల శరీరంలో ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ పండ్ల రసాన్ని (జ్యూస్) ఎలాంటి చక్కెర లేదా స్వీట్నర్స్ జోడించకుండా తాగడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

2. గుండె ఆరోగ్యం - కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింపు:

ఈ పండులో విటమిన్-సి మరియు విటమిన్-ఎ లతో పాటు సమృద్ధిగా ఉండే ఖనిజాలు రక్తపోటును (బీపీ) అదుపులో ఉంచుతాయి. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ముప్పు నుండి కాపాడటంలో ఫల్సా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

3. పురుషుల సమస్యలకు మేలు:

శరీరంలో పోషకాహార లోపాలను నివారించడంలో ఫల్సా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా పురుషులలో వచ్చే తక్కువ స్పెర్మ్ కౌంట్ (కణాల కొరత) సమస్యను సహజ సిద్ధంగా నయం చేయడానికి ఇది దోహదపడుతుంది.

4. సహజసిద్ధమైన టానిక్.. ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరం:

ఫల్సా పండ్ల రసం శరీరానికి ఒక అద్భుతమైన హెల్త్ టానిక్‌లా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో వేడిని తగ్గించి, పిత్త సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. బాక్టీరియల్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

మధుమేహం ఉన్నవారు డైట్ లో మార్పులు చేసుకునే క్రమంలో ఎలాంటి భయం లేకుండా ఈ ఫల్సా (చురి) పండును తమ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవచ్చు. అయితే, జ్యూస్ రూపంలో తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అదనపు చక్కెర కలపకూడదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

గమనిక: ఈ వ్యాసం కొన్ని సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణున్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని hmtv న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

DiabetesFruitsDiabetes Control FruitsPhalsa Fruit
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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