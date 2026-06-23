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Parenting Tips: మీకు ఇద్ద‌రు పిల్ల‌లు ఉన్నారా.? అయితే ఈ త‌ప్పులు అస్స‌లు చేయ‌కండి

Parenting Tips: ప్రతి పిల్లవాడు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, సామర్థ్యాలు, అభిరుచులు కలిగి ఉంటాడు. అయితే చాలా కుటుంబాల్లో పిల్లల మధ్య పోలికలు చేయడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది.

Mokshith
Published on: 23 Jun 2026 1:43 PM IST
Parenting Tips
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Parenting Tips: మీకు ఇద్ద‌రు పిల్ల‌లు ఉన్నారా.? అయితే ఈ త‌ప్పులు అస్స‌లు చేయ‌కండి

Parenting Tips: ప్రతి పిల్లవాడు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం, సామర్థ్యాలు, అభిరుచులు కలిగి ఉంటాడు. అయితే చాలా కుటుంబాల్లో పిల్లల మధ్య పోలికలు చేయడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది ఎంత‌మాత్రం మంచిది కాద‌ని నిపుణులు అంటున్నారు.

ప్రతి పిల్లవాడిని ప్రత్యేకంగా గుర్తించాలి

ఒకే కుటుంబంలో పెరిగినా ఇద్దరు పిల్లలు ఒకేలా ఉండరు. ఒకరికి చదువులో ఆసక్తి ఉంటే, మరొకరికి క్రీడలు లేదా కళలపై ఆసక్తి ఉండవచ్చు. ఈ తేడాలను అంగీకరించకుండా వారిని ఒకే ప్రమాణంతో కొలవడం సరైంది కాదు. పిల్లల ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తే వారు తమపై తాము నమ్మకం పెంచుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడూ ఇతరులతో పోల్చితే తాము సరిపోమనే భావన పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే పిల్లల బలాలను గుర్తించి వాటిని అభివృద్ధి చేసే దిశగా తల్లిదండ్రులు సహకరించాలి.

సమాన ప్రేమ, సమాన గౌరవం అవసరం

పిల్లల మధ్య అసూయ లేదా పోటీ భావన పెరగడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన. ఒక పిల్లవాడికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారనే భావన కలిగితే మరో పిల్లవాడిలో నిరాశ, అసంతృప్తి పెరుగుతాయి. అందువల్ల ప్రతి చిన్నారి తనకు కుటుంబంలో సమాన స్థానం ఉందని భావించేలా చూడాలి. ప్రశంసలు, ప్రోత్సాహం, ప్రేమ, శ్రద్ధ వంటి అంశాల్లో సమతుల్యత ఉండాలి. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమను పంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, అది అందరికీ సమానంగా లభిస్తుందని వారికి అర్థమయ్యేలా చేయాలి.

పంచుకోవడం, సహకరించడం చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పాలి

సోదరులు, సోదరీమణుల మధ్య మంచి అనుబంధం ఏర్పడాలంటే పంచుకునే అలవాటు చాలా ముఖ్యం. ఆటబొమ్మలు, పుస్తకాలు లేదా ఇతర వస్తువులను కలిసి ఉపయోగించడం ద్వారా సహకార భావన పెరుగుతుంది. పిల్లలు "ఇది నాది" అనే భావనలోనే ఉండకుండా, ఇతరుల అవసరాలను కూడా గౌరవించేలా మార్గనిర్దేశం చేయాలి. ఒకరి కోసం మరొకరు ఆలోచించడం, సహాయం చేయడం వంటి చిన్న అలవాట్లు భవిష్యత్‌లో మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించడంలో సహాయపడతాయి.

గొడవలు వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రుల పాత్ర కీలకం

పిల్లల మధ్య అప్పుడప్పుడు వాగ్వాదాలు లేదా చిన్నచిన్న గొడవలు రావడం సహజం. అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే ఒకరిని తప్పుబట్టడం కంటే, ఇద్దరి మాటలు వినడం మంచిది. సమస్యను అర్థం చేసుకుని ప్రశాంతంగా పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకరిపై ఒకరు కోపం పెంచుకోవడం కాకుండా, పరస్పరం క్షమాపణ చెప్పుకోవడం, మళ్లీ కలిసి ఆడుకోవడం వంటి విషయాల్లో ప్రోత్సహించాలి. ఇలా చేస్తే పిల్లలు సమస్యలను సానుకూలంగా పరిష్కరించుకోవడం నేర్చుకుంటారు.

తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు మొదటి ఆదర్శం

పిల్లలు ఎక్కువగా మాటల కంటే ప్రవర్తనను గమనించి నేర్చుకుంటారు. ఇంట్లో పెద్దలతో, బంధువులతో, స్నేహితులతో తల్లిదండ్రులు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారో పిల్లలు గమనిస్తుంటారు. మర్యాదగా మాట్లాడడం, ఇతరులను గౌరవించడం, సహనంతో వ్యవహరించడం వంటి లక్షణాలు తల్లిదండ్రుల నుంచే పిల్లలకు అలవడతాయి. అలాగే పిల్లల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను గౌరవించడం, వారి భావాలను వినడం కూడా చాలా ముఖ్యం. దీంతో కుటుంబంలో పరస్పర గౌరవం పెరిగి, పిల్లలు మానసికంగా మరింత ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారు.

ప్రేమతో పెంచితేనే బలమైన బంధాలు

పిల్లల మధ్య పోలికలు చేయడం కంటే వారి వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించడం, సమాన ప్రేమ చూపించడం, సహకార భావన పెంపొందించడం తల్లిదండ్రుల ప్రధాన బాధ్యత. చిన్నప్పటి నుంచి సరైన విలువలు నేర్పితే పిల్లలు కేవలం మంచి విద్యార్థులుగానే కాకుండా, మంచి మనుషులుగానూ ఎదుగుతారు. కుటుంబంలో ప్రేమ, గౌరవం, పరస్పర అవగాహన ఉంటే పిల్లల మధ్య బంధం జీవితాంతం బలంగా కొనసాగుతుంది.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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