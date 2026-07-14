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Niharika Choukse: ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్స్ పంచుకున్న నటి నిహారికా చౌక్సే

Niharika Choukse: ‘తుమ్ సే తుమ్ తక్’ సీరియల్ నటి నిహారికా చౌక్సే తన ప్రోటీన్ డైట్ ప్లాన్, ఫిట్‌నెస్ రహస్యాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 4:00 AM IST
Niharika Choukse
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Niharika Choukse

Niharika Choukse: ప్రముఖ ఛానెల్ ‘జీ టీవీ’ (Zee TV)లో ప్రసారమవుతున్న ‘తుమ్ సే తుమ్ తక్’ (Tumm Se Tumm Tak) ధారావాహిక ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి నిహారికా చౌక్సే తన ఫిట్‌నెస్, డైట్ ప్లాన్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. శరీరానికి ప్రోటీన్ ఎంత ముఖ్యమో చెబుతూనే, దానిని సమతుల్యంగా ఎలా తీసుకోవాలో ఆమె వివరించారు.

శాకాహారంలోనూ బోలెడు ఆప్షన్స్:

ఈ సందర్భంగా నిహారికా మాట్లాడుతూ.. "నటులైనా, సాధారణ ప్రజలైనా ప్రతి ఒక్కరి శరీరానికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. అయితే కేవలం మాంసాహారం ద్వారానే తగినంత ప్రోటీన్ లభిస్తుందనుకోవడం పెద్ద అపోహ. శాకాహారంలో కూడా ఎన్నో రకాల ప్రోటీన్ వనరులు ఉన్నాయి" అని పేర్కొన్నారు. తన రోజువారీ ఆహారంలో నల్ల శనగలు, పనీర్ బౌల్స్, విభిన్న రకాల సలాడ్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటానని, అలాగే తను మాంసాహారం కూడా తింటున్నందున గుడ్లను డైట్‌లో చేర్చుకుంటానని స్పష్టం చేశారు.

ప్రేమపై నా దృక్పథాన్ని మార్చిన 'అను' పాత్ర:

ఇదే సమయంలో షోలో తన పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ.. 'తుమ్ సే తుమ్ తక్' సీరియల్ ప్రేమ, బంధాలపై తనకున్న ఆలోచనలను పూర్తిగా మార్చివేసిందని నిహారికా వెల్లడించారు. ఈ షోలో ఎన్నో భావోద్వేగ సవాళ్లు, సామాజిక ఒత్తిళ్లను అధిగమించి అను (నిహారికా), ఆర్య (శరద్ కేల్కర్) పాత్రలు వివాహ బంధంతో ఒకటయ్యాయి.

"అను ప్రయాణం నాకు ఎంతో నేర్పింది. జీవితం కుప్పకూలిపోతున్న తరుణంలోనూ ఆమె ప్రేమపై నమ్మకాన్ని కోల్పోలేదు. ఆమె ప్రేమ గుడ్డిది కాదు; నమ్మకం, సహనం, అవగాహనతో కూడినది. బంధంపై ఉన్న నమ్మకంతోనే ఆమె ఆర్యకు అండగా నిలిచింది" అని నిహారికా చౌక్సే గతంలో ఐఏఎన్ఎస్ (IANS) ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. మధ్యతరగతి జీవితాలలోని కుటుంబ బంధాలు, సంప్రదాయాలు, ఆధునికత నడుమ సాగే ఈ సీరియల్ ప్రస్తుతం బుల్లితెర ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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