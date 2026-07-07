విరిగిన ఎముకలను అతికించే ‘నల్లేరు’.. అమ్మమ్మల కాలం నాటి ఈ పచ్చడి తింటే కీళ్ల నొప్పులు మాయం!
Nalleru Pachadi Recipe: ఆధునిక జీవనశైలిలో చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు, ఎముకల బలహీనతతో బాధపడేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో మన పూర్వీకులు ఆరోగ్య రహస్యంగా భావించిన ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ వంటకం, ఔషధ గని అయిన ‘నల్లేరు పచ్చడి’ గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
Nalleru Pachadi Recipe: ఆధునిక జీవనశైలిలో చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు, ఎముకల బలహీనతతో బాధపడేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో మన పూర్వీకులు ఆరోగ్య రహస్యంగా భావించిన ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ వంటకం, ఔషధ గని అయిన ‘నల్లేరు పచ్చడి’ గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
మారుతున్న కాలంతో పాటు మనం ఎన్నో విదేశీ వంటకాలకు అలవాటు పడిపోయాం కానీ, మన పెరట్లోనే దొరికే అమూల్యమైన ప్రకృతి ప్రసాదాలను మరిచిపోయాం. అందులో ముఖ్యమైనది ‘నల్లేరు’ (వెల్డ్ గ్రేప్). విరిగిన ఎముకలను సైతం అతికించే శక్తి ఉన్న ఈ అద్భుతమైన మొక్కతో చేసుకునే సాంప్రదాయ ఆంధ్ర పచ్చడి రుచికి రుచినీ, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యాన్నీ అందిస్తుంది. ఎముకల పటుత్వానికి ఈ పచ్చడి ఎలా సహాయపడుతుందో, దీని విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆయుర్వేదంలో నల్లేరు విశిష్టత..
ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో నల్లేరును ‘అస్థిసంహారక’ అని పిలుస్తారు. అంటే ఎముకలను రక్షించేది అని అర్థం. పూర్వ కాలంలో ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలి ఎముకలు విరిగినా లేదా కీళ్లు విడిపోయినా నల్లేరు కాడలను దంచి కట్టు కట్టేవారు. అలాగే దీనిని ఆహారంలో భాగంగా పచ్చడి రూపంలో తినిపించేవారు. ఇందులో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎముకల సాంద్రతను పెంచి, వాటిని వజ్రంలా బలంగా మారుస్తాయి.
రుచికరమైన సాంప్రదాయ నల్లేరు పచ్చడి..
ఈ పచ్చడిని తయారు చేయడం చాలా సులభం, అంతేకాదు వేడివేడి అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
తయారీ విధానం: మొదట నల్లేరు లేత కాడలను తీసుకుని, వాటి మూలల్లో ఉండే పీచు, ఆకులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. నల్లేరును వలిచేటప్పుడు చేతులకు కొద్దిగా నువ్వుల నూనె లేదా చింతపండు రసం రాసుకోవడం వల్ల చేతులు దురద పెట్టకుండా ఉంటాయి.
ఆ తర్వాత బాణలిలో కొద్దిగా నూనె వేసి నల్లేరు ముక్కలను పచ్చివాసన పోయేలా బాగా వేయించాలి.
అదే నూనెలో మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి లేదా పచ్చిమిర్చి వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
చివరగా వీటన్నింటికీ కొద్దిగా చింతపండు, ఉప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు చేర్చి రోట్లో లేదా మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకుని, పోపు పెట్టుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన నల్లేరు పచ్చడి సిద్ధమవుతుంది.
నల్లేరు పచ్చడితో కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు.
ఈ సాంప్రదాయ పచ్చడిని వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక లాభాలు చేకూరుతాయి:
కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం: వయసు పైబడటం వల్ల వచ్చే మోకాళ్ల నొప్పులు, నడుము నొప్పి, కీళ్ల వాతాన్ని తగ్గించడంలో ఇది నంబర్ వన్గా పనిచేస్తుంది.
జీర్ణశక్తి పెరుగుదల: నల్లేరులో ఉండే గుణాలు ఆకలిని పెంచుతాయి. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను నయం చేస్తాయి.
బరువు తగ్గడానికి సహాయం: ఇది శరీరంలో ఉండే చెడు కొవ్వును కరిగించి, జీవక్రియలను వేగవంతం చేయడం ద్వారా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మంచి ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఇలాంటి సాంప్రదాయ ఔషధ గుణాలున్న ఆహార పదార్థాలు మన వంటింట్లో క్రమంగా తగ్గిపోవడం వల్లే నేడు మన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది. మాత్రలు, రసాయన మందుల వెనుక పరిగెత్తే కంటే, మన అమ్మమ్మల కాలం నాటి నల్లేరు పచ్చడి లాంటి సహజసిద్ధమైన ఆహారాన్ని అలవాటు చేసుకుందాం. మన సంస్కృతిని, ఆరోగ్యాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు అందిద్దాం.