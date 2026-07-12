వర్షాకాలంలో బట్టలు త్వరగా ఆరాలంటే ఈ 6 స్మార్ట్ టిప్స్ పాటించండి
వర్షాకాలంలో బట్టలు త్వరగా ఆరడం లేదా? దుర్వాసన రాకుండా వేగంగా ఆరబెట్టే 6 సులభమైన, ఉపయోగకరమైన లాండ్రీ చిట్కాలు తెలుసుకోండి.
వర్షాకాలంలో బట్టలు త్వరగా ఆరకపోవడం చాలా ఇళ్లలో ఎదురయ్యే సాధారణ సమస్య. గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటంతో బట్టలు రెండు, మూడు రోజుల పాటు తడిగానే ఉండిపోతాయి. దీంతో దుర్వాసన రావడం, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు పాటిస్తే బట్టలు త్వరగా ఆరడమే కాకుండా తాజాగా కూడా ఉంటాయి.
1. అదనపు స్పిన్తో పాటు పొడి టవల్ ఉపయోగించండి
వాషింగ్ మెషీన్లో స్పిన్ మోడ్ నడుస్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద పొడి కాటన్ టవల్ను బట్టలతో పాటు వేయండి. టవల్ అదనపు తేమను పీల్చుకోవడంతో బట్టలు త్వరగా ఆరుతాయి.
2. బట్టల మధ్య తగినంత ఖాళీ ఉండాలి
బట్టలను ఒకదానికొకటి దగ్గరగా వేయకుండా మధ్యలో కొంత దూరం ఉండేలా ఆరబెట్టాలి. దీంతో గాలి సరిగా ప్రసరించి ఆరే వేగం పెరుగుతుంది.
3. హ్యాంగర్లపై ఆరబెట్టడం మంచిది
జీన్స్, షర్టులు, మందపాటి దుస్తులను హ్యాంగర్లకు తగిలించి ఆరబెడితే అన్ని వైపులా గాలి తగిలి త్వరగా ఆరిపోతాయి.
4. గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోండి
బాల్కనీ, కిటికీ దగ్గర లేదా గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో బట్టలను ఆరబెట్టాలి. ఫ్యాన్ను ఆన్ చేసి ఉంచితే తేమ త్వరగా తగ్గుతుంది.
5. వెనిగర్ లేదా బేకింగ్ సోడా ఉపయోగించండి
బట్టలు ఉతికేటప్పుడు డిటర్జెంట్తో పాటు కొద్దిగా వెనిగర్ లేదా రెండు స్పూన్ల బేకింగ్ సోడా కలిపితే దుర్వాసనకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ తగ్గుతాయి. బట్టలు తాజాగా ఉంటాయి.
6. అత్యవసరంగా హెయిర్ డ్రైయర్ లేదా ఐరన్ ఉపయోగించండి
తక్షణం అవసరమైన బట్టలు పూర్తిగా ఆరని పరిస్థితిలో హెయిర్ డ్రైయర్తో వేడి గాలి ఇవ్వడం లేదా పొడి గుడ్డపై ఐరన్ చేయడం ద్వారా తేమను తగ్గించవచ్చు.
వర్షాకాలంలో ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే బట్టలు త్వరగా ఆరడంతో పాటు దుర్వాసన లేకుండా తాజాగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.