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Monsoon Diet: వర్షాకాలంలో విటమిన్ D లోపాల‌న్ని ఎలా జ‌యించాలి?

Monsoon Diet: వ‌ర్షాకాలం వచ్చిందంటే చల్లని వాతావరణం, మబ్బులు, వర్షాలు మనసుకు హాయిని ఇస్తాయి.

Mokshith
Published on: 19 Jun 2026 2:48 PM IST
Monsoon Diet
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Monsoon Diet: వర్షాకాలంలో విటమిన్ D లోపాల‌న్ని ఎలా జ‌యించాలి?

Monsoon Diet: వ‌ర్షాకాలం వచ్చిందంటే చల్లని వాతావరణం, మబ్బులు, వర్షాలు మనసుకు హాయిని ఇస్తాయి. అయితే ఈ కాలంలో సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో విటమిన్ D ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. విటమిన్ D ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, రోగనిరోధక శక్తి పెరగటానికి, శరీర ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి చాలా అవసరం. అందుకే మాన్సూన్ సీజన్‌లో విటమిన్ D అధికంగా ఉండే ఆహారాలను తీసుకోవడం ముఖ్యం.

విటమిన్ D ఎందుకు అవసరం?

విటమిన్ D శరీరంలో కాల్షియం శోషణకు సహాయపడుతుంది. దీని వల్ల ఎముకలు, దంతాలు బలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి అనేక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది. విటమిన్ D లోపం ఉంటే ఎముకలు బలహీనపడటం, కండరాల నొప్పులు, అలసట వంటి సమస్యలు రావచ్చు.

సాధారణంగా సూర్యరశ్మి ద్వారా విటమిన్ D లభిస్తుంది. కానీ వర్షాకాలంలో మబ్బులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ అవకాశం తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఆహారం ద్వారా ఈ పోషకాన్ని పొందడం అవసరం.

కొవ్వు అధికంగా ఉండే చేపలు

సాల్మన్, మాకెరెల్, ట్యూనా వంటి చేపలు విటమిన్ Dకు అద్భుతమైన వనరులు. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు కూడా అధికంగా ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. వారానికి రెండు సార్లు గ్రిల్ చేసిన లేదా ఉడికించిన చేపలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ Dలో మంచి భాగం అందుతుంది. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో చేపలు తినడం ఆరోగ్యానికి మరింత ఉపయోగకరం.

గుడ్డు పచ్చసొన, పాలు

గుడ్డు పచ్చసొనలో సహజసిద్ధంగా విటమిన్ D ఉంటుంది. ఉడికించిన గుడ్లు, ఆమ్లెట్ లేదా ఇతర వంటకాల రూపంలో గుడ్లను తీసుకోవచ్చు. ఫ్రీ-రేంజ్ గుడ్లలో పోషకాలు మరింత ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే పాలు, పెరుగు, చీజ్ వంటి పాల ఉత్పత్తుల్లో చాలావరకు అదనంగా విటమిన్ D కలుపుతారు. ఇవి కాల్షియంతో పాటు విటమిన్ Dను అందించి ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

మష్రూమ్స్‌తో సహజ విటమిన్ D

మష్రూమ్స్ కూడా విటమిన్ Dకు మంచి వనరులలో ఒకటి. ముఖ్యంగా సూర్యరశ్మి లేదా అల్ట్రావయొలెట్ కాంతి తాకిన మష్రూమ్స్‌లో విటమిన్ D2 ఎక్కువగా ఉంటుంది. షిటాకే, మైతాకే, పోర్టోబెల్లో వంటి రకాల మష్రూమ్స్‌ను సలాడ్లు, కూరలు లేదా స్టిర్ ఫ్రై రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ Dను అందించడంతో పాటు ఇతర పోషకాలను కూడా అందిస్తాయి.

కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ప్రయోజనాలు

కాడ్ లివర్ ఆయిల్ విటమిన్ D అత్యధికంగా ఉండే ఆహారాలలో ఒకటి. దీన్ని ఆయిల్ రూపంలో లేదా క్యాప్సూల్స్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. కొద్దిపాటి మోతాదులో తీసుకున్నా మంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా మందులు వాడుతున్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకున్న తర్వాతే దీన్ని ఉపయోగించడం మంచిది.

మొక్కల ఆధారిత పాలు కూడా..

వెగన్ డైట్ పాటించే వారు లేదా లాక్టోస్ అసహనం ఉన్నవారు సోయా పాలు, బాదం పాలు, ఓట్ పాలు వంటి మొక్కల ఆధారిత పాలను తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే చాలా ప్లాంట్-బేస్డ్ మిల్క్ ఉత్పత్తుల్లో విటమిన్ Dను అదనంగా కలుపుతున్నారు. ఇవి పాల ఉత్పత్తులకు ప్రత్యామ్నాయంగా పనిచేయడమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ Dని కూడా అందిస్తాయి.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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