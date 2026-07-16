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Karishma Tanna: తొమ్మిదో నెల గర్భంతో జిమ్‌లో ప్రత్యక్షమైన కరిష్మా తన్నా

Karishma Tanna: 9వ నెల ప్రెగ్నెన్సీతో జిమ్‌లో వర్కౌట్స్ చేస్తూ కనిపించిన కరిష్మా తన్నా. ఆమె ఫిట్‌నెస్, డైట్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 2:53 AM IST
Karishma Tanna
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Karishma Tanna: తొమ్మిదో నెల గర్భంతో జిమ్‌లో ప్రత్యక్షమైన కరిష్మా తన్నా

Karishma Tanna: గర్భధారణ చివరి దశలో ఉన్నప్పటికీ బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా తన్నా తన ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌కు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తొమ్మిదవ నెల గర్భవతిగా ఉన్న ఆమె.. త్వరలోనే తన మొదటి బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం ముంబైలోని ఒక జిమ్‌లో వర్కౌట్ సెషన్ పూర్తి చేసుకుని బయటకు వస్తూ ఆమె పాపరాజీల కెమెరాలకు చిక్కారు. నలుపు రంగు ప్యాంటు, ఆలివ్ గ్రీన్ షర్ట్ ధరించి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా కనిపించిన కరిష్మా.. అక్కడున్న వారితో సరదాగా మాట్లాడారు.

కరిష్మా మార్నింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ డైట్:

తన ప్రెగ్నెన్సీ ఫిట్‌నెస్ జర్నీకి సంబంధించిన అనేక విశేషాలను కరిష్మా సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో నిరంతరం పంచుకుంటున్నారు. ఇటీవలే తన ఉదయపు దినచర్య (Morning Routine) వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. గర్భధారణ సమయంలో తాను తీసుకునే పోషకాహారం గురించి వివరించారు.

కొబ్బరి ముక్కలు: ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల (Healthy Fats) కోసం ఉదయాన్నే రెండు మూడు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను ఆమె తింటారు.

సబ్జా కొబ్బరి నీళ్లు: శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా ఉండటానికి సబ్జా గింజలు కలిపిన తాజా కొబ్బరి నీళ్లను తాగుతారు.

మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రాణాయామం:

శారీరక వ్యాయామాలతో పాటు మానసిక సమతుల్యత కోసం కరిష్మా యోగా, శ్వాస వ్యాయామాలను నమ్ముకున్నారు. ఉదయాన్నే అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామం చేయడంతో పాటు.. నాలుగు సెకన్ల పాటు శ్వాస లోపలికి పీల్చి, మరో నాలుగు సెకన్ల పాటు శ్వాసను వదిలే 'ఫోర్-కౌంట్ బ్రీతింగ్' వ్యాయామాన్ని ఆమె సాధన చేస్తారు. ఇది మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తుందని, దీంతో పాటు భ్రమరి ప్రాణాయామం కూడా చేస్తుంటానని కరిష్మా పేర్కొన్నారు. చివరగా సృష్టికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తన రోజును ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు.

"తొమ్మిదో నెల గర్భవతి దినచర్య.. మీరు కూడా ఇలాంటి మంచి అలవాట్లను పాటిస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను" అంటూ ఆమె ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. కరిష్మా తన్నా 2022 ఫిబ్రవరిలో ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్త వరుణ్ బంగేరాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులు తమ మొదటి సంతానం కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత నెలలోనే అత్యంత ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో, భజనల మధ్య వీరి సీమంతం (Baby Shower) వేడుక ఘనంగా జరిగింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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