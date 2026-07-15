Alcohol: మద్యం తాగాక కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చా? వైద్యులు చెబుతున్న అసలు నిజం!
మద్యం సేవించిన రోజున కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలు వేసుకోవాలా వద్దా అనే అనుమానం చాలామందిలో ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్స్ ఆపేస్తే ఎలాంటి ముప్పు పొంచి ఉందో, మద్యం తాగినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వైద్యుల సలహాల ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Alcohol: నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోవడం సర్వసాధారణంగా మారింది. కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణలో ఉంచడానికి వైద్యులు రోగులకు క్రమం తప్పకుండా వాడమంటూ స్టాటిన్స్ రకానికి చెందిన కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలను సిఫార్సు చేస్తుంటారు. అయితే, ఈ కొలెస్ట్రాల్ సమస్యతో బాధపడే వారిలో మద్యం అలవాటు ఉన్నవారికి ఒక సాధారణ అనుమానం నిరంతరం వేధిస్తూ ఉంటుంది. అదేమిటంటే.. మద్యం సేవించిన రోజున కూడా రాత్రి పూట ఈ కొలెస్ట్రాల్ మాత్ర వేసుకోవచ్చా లేదా? ఆ రోజుకు ఈ మందును స్కిప్ చేయాలా? అనే సందేహం వారి మనసులో తలెత్తుతుంది.
ఈ విషయంపై వైద్య నిపుణులు ఎంతో స్పష్టమైన వివరణ ఇస్తున్నారు. మద్యం తాగిన రోజు కూడా కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలను అస్సలు మానకుండా తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలని వైద్యులు బలంగా సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, మద్యం తాగామని భయపడి ఒక రోజు స్టాటిన్ మాత్రలను ఆపేయడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇలా కొలెస్ట్రాల్ మందులను మధ్యలో నిలిపివేయడం వల్ల గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ముప్పు గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి మద్యం సేవించినప్పటికీ, ప్రాణ రక్షణ ఇచ్చే ఈ కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలను మాత్రం ఖచ్చితంగా వేసుకోవడమే శ్రేయస్కరం.
అయితే, ఈ విషయంలో రోగులు కొన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు కూడా పాటించాలి. ఎవరికైనా ఇదివరకే కాలేయ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నా, లేదా ఈ మెడిసిన్ క్రమంగా తీసుకుంటున్నప్పుడు శరీరంలో కొన్ని అసాధారణ మార్పులు కనిపిస్తే జాగ్రత్తపడాలి. ముఖ్యంగా, కొలెస్ట్రాల్ మాత్రలు వాడుతున్న సమయంలో కండరాల నొప్పులు తీవ్రంగా రావడం లేదా మూత్రం రంగు ముదురు రంగులోకి మారడం వంటి సమస్యలు తలెత్తితే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఇలాంటి వింత లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే మీ వైద్యులను సంప్రదించి, సలహా తీసుకోవాలి.
కాగా, ప్రాణాల కంటే ఏ ఆనందమూ ఎక్కువ కాదు. మద్యం అలవాటును వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. ఒకవేళ మద్యం సేవించినా సరే, వైద్యులు రాసిచ్చిన కొలెస్ట్రాల్ మందులను ఏ రోజూ ఆపకుండా సమయానికి వేసుకుంటూ మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోండి.