Kidney Health: కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే.. నిపుణుల 10 కీలక సూచనలు
కిడ్నీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? నీరు, ఉప్పు, నొప్పి మందులు, మధుమేహం, రక్తపోటుపై నిపుణులు సూచించిన 10 ముఖ్యమైన విషయాలు.
కిడ్నీ వ్యాధిని వైద్యులు తరచుగా "సైలెంట్ కిల్లర్" అని పిలుస్తుంటారు. ఎందుకంటే కిడ్నీలు దెబ్బతినడం ప్రారంభమైనా చాలామందికి ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు. సమస్య తీవ్రమయ్యే వరకు వ్యాధి బయటపడకపోవడం వల్ల చికిత్స కూడా ఆలస్యమవుతుంది. అందుకే కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు నెఫ్రాలజిస్టులు సూచిస్తున్న 10 ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోవడం అవసరం.
1. ఊరగాయలు, అప్పడాలు ఎక్కువగా తింటే ప్రమాదమా?
అవును. ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఊరగాయలు, అప్పడాలు, ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్ను తరచూ తినడం వల్ల రక్తపోటు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. అధిక రక్తపోటు కిడ్నీ వ్యాధులకు ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి. అప్పుడప్పుడు తినడం పెద్ద సమస్య కాకపోయినా, రోజూ అలవాటుగా చేసుకోవడం మంచిది కాదు.
2. హార్డ్ వాటర్ వల్ల కిడ్నీ రాళ్లు వస్తాయా?
హార్డ్ వాటర్ వల్ల నేరుగా కిడ్నీ రాళ్లు వస్తాయని నిర్ధారించే ఆధారాలు లేవు. తగినంత నీరు తాగకపోవడం, ఆహారపు అలవాట్లు, జన్యుపరమైన కారణాలు, ఊబకాయం వంటి అంశాలే ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి.
3. వేసవిలో ఎంత నీరు తాగాలి?
సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న పెద్దలు రోజుకు 2.5 నుంచి 3.5 లీటర్ల వరకు ద్రవాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చెమట ఎక్కువగా పట్టే వారు ఇంకా ఎక్కువ నీరు తాగాలి. మూత్రం లేత పసుపు రంగులో ఉంటే శరీరంలో తగినంత నీరు ఉన్నట్టే.
4. ఆయుర్వేద మందులు కిడ్నీలకు హానికరమా?
నాణ్యమైన సంస్థలు తయారు చేసిన, అర్హత కలిగిన వైద్యుల సూచనతో తీసుకునే ఆయుర్వేద మందులు సాధారణంగా సురక్షితమే. అయితే తెలియని మూలాల నుంచి కొనుగోలు చేసిన మందుల్లో భారీ లోహాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి స్వయంగా మందులు వాడటం మంచిది కాదు.
5. కాంబిఫ్లామ్ వంటి నొప్పి మందులు ప్రమాదమా?
కాంబిఫ్లామ్, ఐబుప్రోఫెన్, డైక్లోఫెనాక్ వంటి NSAID మందులను తరచూ వాడితే కిడ్నీలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అప్పుడప్పుడు వైద్యుల సూచించిన మోతాదులో తీసుకోవడం సాధారణంగా సురక్షితమే. కానీ అలవాటుగా వాడకూడదు.
6. మధుమేహం ఉన్నవారు ఎంత తరచుగా కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి?
డయాబెటిస్ ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కనీసం ఏడాదికి ఒకసారి కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. అవసరమైతే వైద్యుల సూచన మేరకు మరింత తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది.
7. కిడ్నీ సమస్యలను ముందే గుర్తించే పరీక్షలు ఏవి?
తక్కువ ఖర్చుతో చేసే సీరమ్ క్రియాటినిన్, eGFR, యూరిన్ ఆల్బుమిన్ (ACR) పరీక్షల ద్వారా కిడ్నీ సమస్యలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. రక్తపోటు, షుగర్ పరీక్షలు కూడా తప్పనిసరి.
8. పప్పు, పనీర్ ఎక్కువగా తింటే కిడ్నీలపై ప్రభావమా?
ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారికి మితంగా ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే ఇప్పటికే కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారు మాత్రం వైద్యుల సలహా మేరకు ప్రోటీన్ పరిమితం చేయాలి.
9. మూత్రంలో నురుగు వస్తే కిడ్నీ సమస్యేనా?
ప్రతిసారీ కాదు. కానీ నురుగు తరచూ కనిపిస్తే లేదా కాళ్లు వాపు, కళ్ల చుట్టూ వాపు, రక్తపోటు వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ఇది మూత్రంలో ప్రోటీన్ లీక్ అవుతున్న సంకేతం కావచ్చు.
10. అధిక రక్తపోటు కిడ్నీలు దెబ్బతీస్తుందా?
అవును. నియంత్రణలో లేని అధిక రక్తపోటు కిడ్నీల్లోని సూక్ష్మ రక్తనాళాలను దెబ్బతీసి, చివరకు కిడ్నీ వైఫల్యానికి దారితీయొచ్చు. కాబట్టి రక్తపోటును క్రమం తప్పకుండా పరీక్షించుకోవడం, ఉప్పు తగ్గించడం, వ్యాయామం చేయడం, వైద్యులు సూచించిన మందులు క్రమంగా వాడడం చాలా ముఖ్యం.
కిడ్నీలను కాపాడుకోవాలంటే...
కిడ్నీ వ్యాధి లక్షణాలు ఆలస్యంగా కనిపిస్తాయి కాబట్టి, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగడం, ఉప్పు పరిమితంగా తీసుకోవడం, నొప్పి మందులను ఇష్టానుసారంగా వాడకపోవడం, ప్రతి ఏడాది కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా కిడ్నీ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.