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Ginger Daily: రోజూ చిన్న ముక్క అల్లం తింటే అద్భుతాలే.. కానీ ఈ తప్పులు చేస్తే డేంజర్!

Ginger Daily: ప్రతిరోజూ చిన్న ముక్క అల్లం తినడం వల్ల జీర్ణక్రియతో పాటు గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Arun Chilukuri
Published on: 7 July 2026 3:46 PM IST
Ginger Daily
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Ginger Daily: రోజూ చిన్న ముక్క అల్లం తింటే అద్భుతాలే.. కానీ ఈ తప్పులు చేస్తే డేంజర్!

Ginger Daily: భారతీయ వంటగదిలో అల్లం లేని పోపు పెట్టె ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. కేవలం వంటల రుచి, సువాసన పెంచడానికే కాకుండా.. అల్లాన్ని ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా మన పెద్దలు పూర్వకాలం నుండి వాడుతున్నారు. అయితే, ప్రతిరోజూ అల్లం ముక్కను డైరెక్ట్‌గా తినడం వల్ల లేదా టీ, వంటల రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుంది? దాని పరిమితులు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అల్లంలో జింజెరోల్ (Gingerol), షోగావోల్ (Shogaol) వంటి శక్తివంతమైన బయో-యాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అద్భుతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ (వాపులను తగ్గించే) గుణాలను అందిస్తాయి.

రోజూ అల్లం తినడం వల్ల కలిగే 4 ముఖ్య ప్రయోజనాలు:

1. జీర్ణక్రియకు అమృతం

జీర్ణరసాల (Digestive Enzymes) ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడంలో అల్లం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. భోజనం చేసిన తర్వాత చిన్న అల్లం ముక్కను నమలడం వల్ల అజీర్తి, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు త్వరగా తగ్గుతాయి. ఆకలి మందగించిన వారికి ఆకలిని పెంచడంలో ఇది దోహదపడుతుంది.

2. గుండె ఆరోగ్యం & రక్తపోటు నియంత్రణ

అల్లం శరీరంలో రక్తనాళాలను సడలించి, రక్తప్రసరణను సాఫీగా సాగేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల హైపర్‌టెన్షన్ లేదా హై బీపీ (High BP) నియంత్రణలోకి వస్తుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ముప్పును నివారిస్తుందని కొన్ని తాజా అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

3. నొప్పులు, వాపుల నుండి ఉపశమనం

దీర్ఘకాలిక కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మోకాళ్ల నొప్పులు మరియు వెన్నునొప్పితో బాధపడేవారికి అల్లం ఒక సహజ పెయిన్ కిల్లర్‌లా పనిచేస్తుంది. ఇందులోని యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు నొప్పుల తీవ్రతను తగ్గిస్తాయి.

4. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్

వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, మైగ్రేన్ వంటి సమస్యల నుండి అల్లం రసం లేదా అల్లం టీ తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.

ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించే జాగ్రత్తలు

ఒక ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి రోజుకు 2 నుండి 5 గ్రాముల మోతాదులో మాత్రమే అల్లాన్ని తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అల్లం ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా అని అమితంగా తీసుకుంటే రివర్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే తీవ్రమైన గుండెల్లో మంట (Acid Reflux), కడుపులో అల్సర్లు, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

వీరు అల్లానికి దూరంగా ఉండాలి

అల్లానికి రక్తాన్ని సహజంగా పలుచబరిచే గుణం ఉంటుంది. కాబట్టి బ్లడ్ థిన్నర్స్ (Blood Thinners) వాడేవారు వైద్యుల సలహాతోనే అల్లం తీసుకోవాలి. ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో వాంతులు తగ్గడానికి అల్లం వాడినప్పటికీ.. రోజువారీ మోతాదుపై తప్పనిసరిగా గైనకాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించాలి.

సమతుల్య ఆహారం (Balanced Diet), క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో పాటు అల్లాన్ని పరిమితంగా నిత్య జీవితంలో భాగం చేసుకుంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం మీ సొంతమవుతుంది.

GingerGinger Health BenefitsEating Raw Ginger
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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